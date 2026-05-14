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兩青年2019年涉為暴動示威者提供弓箭 被控串謀煽惑暴動兩罪還柙 6.2轉介區院答辯

社會
更新時間：13:51 2026-05-14 HKT
發佈時間：13:51 2026-05-14 HKT

兩名青年包括於口岸爆炸案中脫罪的吳子樂，涉嫌在2019年為多區暴動的前線示威者製造及提供弓箭，並拍攝片段宣傳。案件今（14日）在西九龍裁判法院再訊，控方加控吳子樂一項煽惑他人參與暴動罪，吳子樂沒有法律代表，自行表示「明白」。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件轉介區域法院於6月2日答辯，兩名被告沒有保釋申請，還柙候訊。

案中2名被告依次為32歲無業吳子樂及34歲攝影師陳維亮，同被控串謀煽惑他人參與暴動罪。控罪指，他們於2019年10月22日至2019年10月23日期間（包括首尾兩日），在香港一同串謀非法煽惑他人參與暴動。

吳子樂另被控煽惑他人煽惑參與暴動罪，修訂控罪指他於2019年11月14日至11月15日，在香港非法煽惑一名身分不詳的人士及李芷盈參與暴動。

控方今再加控吳子樂一項煽惑他人參與暴動罪，指他於2019年10月19日至11月8日期間（包括首尾兩日），在香港非法煽惑他人參與暴動。

案件編號：WKCC4868/2025
法庭記者：黃巧兒
 

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