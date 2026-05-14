「心晴支援 」計劃支援高危家庭成效顯著  母創傷症狀下降41%  兒童抗逆力提升

非牟利機構「愛望基金」自2023年起，支持展開「心晴支援 」計劃，支援居住新界東及新界北的高危家庭，以促進兒童的精神健康及愉快成長，及後擴展成中至長期支援服務「成長『家』油站」。基金今日（14日）發布計劃過去3年的服務成效，研究結果顯示，獲支援高危家庭的母親創傷症狀大幅改善，兒童抗逆力及執行功能亦提升。愛望基金首席執行官毛迪生表示，人生逆境並非絕望，及時介入就是最好保護，計劃打破標準化服務框架，以彈性、低標籤化的支援，防止家庭危機惡化。

過去3年服務了超過280個家庭

「心晴支援 」在愛望基金贊助下，由中華基督教會香港區會開展，計劃針對育有0至6歲幼兒、正面對情緒困擾、經濟壓力、特殊學習需要 (SEN) 兒童照顧等多重逆境的高危家庭。毛迪生表示，計劃於過去3年服務了超過280個家庭，形容是一步一腳印走過來，親眼看到一個又一個家庭在逆境中重新站起來。

毛迪生指出，「心晴支援 」計劃為每宗個案平均提供2至3萬元資助，提供半年的短期介入支援，如有需要可再延期。他指，傳統支援服務很多時需要受助人排隊 、填表及等待，惟「危機無得等」，「心晴支援 」計劃的獨特之處在於願意打破這些標準化服務框架，提供具彈性、低標籤化的模式，快速到位地支援，釋放受助家庭的復原力，避免出現虐兒及家庭破裂等高危情況。

彈性處理瀕臨崩潰家庭成救命稻草

毛迪生提到，獲支援家庭中有超過60%的照顧者面臨抑鬱焦慮等精神困擾，超過60%家庭是有SEN的兒童，他們很多時候住在劏房或偏遠村屋，經濟緊拙，且很多時對求助感到抗拒甚至羞恥。因此，團隊利用很多彈性處理方法，以超市禮券支援不想被標籤化的家庭；為經濟困難的家庭代繳育嬰費用；鼓勵受情緒病困擾但中斷覆診的家長，重新走入診所。他直言，這些彈性處理很多時對於瀕臨崩潰的家庭，是救命稻草。

未來冀將服務框架推廣至更多社區

他續指，由「心晴支援 」介入以短期支援，穩定受助家庭後，團隊更透過「成長『家』油站（Rebuild）」計劃，進一步深入創傷的因緣，透過創傷評估治療，減輕母親的抑鬱等，兒童抗逆力亦大大提升，「呢啲唔係奇蹟，其實係跨專業合作，以家庭為本實證嘅成果。」他說未來，愛望基金將繼續推動以「家庭為本、及早介入、短期密集、長遠保護」的介入模式，希望將經驗和服務框架推廣至更多的社區，填補制度上的罅隙，守護更多幼兒及其家庭的精神健康。

「成長『家』油站（Rebuild）」作為中至長期支援，由中大醫學院兒科學系、中華基督教會香港區會等跨專業團隊合作，透過創傷聚焦治療、兒童一對一導師計劃、正向親職教育及家庭活動，為20個高風險家庭，共47名兒童提供為期约兩年的深度介入。結果顯示，20位家長獲介入後，創傷症狀平均下降約41%，而壓力、抑鬱與焦慮症狀亦有明顯改善，約下降33％；兒童的抗逆力提升約21%而學前兒童的行為問題則下降 35%。

記者、攝影：趙克平

