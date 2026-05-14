Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「心晴支援 」計劃支援高危家庭成效顯著  母創傷症狀下降41%  兒童抗逆力提升

社會
更新時間：13:48 2026-05-14 HKT
發佈時間：13:48 2026-05-14 HKT

非牟利機構「愛望基金」自2023年起，支持展開「心晴支援 」計劃，支援居住新界東及新界北的高危家庭，以促進兒童的精神健康及愉快成長，及後擴展成中至長期支援服務「成長『家』油站」。基金今日（14日）發布計劃過去3年的服務成效，研究結果顯示，獲支援高危家庭的母親創傷症狀大幅改善，兒童抗逆力及執行功能亦提升。愛望基金首席執行官毛迪生表示，人生逆境並非絕望，及時介入就是最好保護，計劃打破標準化服務框架，以彈性、低標籤化的支援，防止家庭危機惡化。

過去3年服務了超過280個家庭

「心晴支援 」在愛望基金贊助下，由中華基督教會香港區會開展，計劃針對育有0至6歲幼兒、正面對情緒困擾、經濟壓力、特殊學習需要 (SEN) 兒童照顧等多重逆境的高危家庭。毛迪生表示，計劃於過去3年服務了超過280個家庭，形容是一步一腳印走過來，親眼看到一個又一個家庭在逆境中重新站起來。

毛迪生指出，「心晴支援 」計劃為每宗個案平均提供2至3萬元資助，提供半年的短期介入支援，如有需要可再延期。他指，傳統支援服務很多時需要受助人排隊 、填表及等待，惟「危機無得等」，「心晴支援 」計劃的獨特之處在於願意打破這些標準化服務框架，提供具彈性、低標籤化的模式，快速到位地支援，釋放受助家庭的復原力，避免出現虐兒及家庭破裂等高危情況。

彈性處理瀕臨崩潰家庭成救命稻草

毛迪生提到，獲支援家庭中有超過60%的照顧者面臨抑鬱焦慮等精神困擾，超過60%家庭是有SEN的兒童，他們很多時候住在劏房或偏遠村屋，經濟緊拙，且很多時對求助感到抗拒甚至羞恥。因此，團隊利用很多彈性處理方法，以超市禮券支援不想被標籤化的家庭；為經濟困難的家庭代繳育嬰費用；鼓勵受情緒病困擾但中斷覆診的家長，重新走入診所。他直言，這些彈性處理很多時對於瀕臨崩潰的家庭，是救命稻草。

未來冀將服務框架推廣至更多社區

他續指，由「心晴支援 」介入以短期支援，穩定受助家庭後，團隊更透過「成長『家』油站（Rebuild）」計劃，進一步深入創傷的因緣，透過創傷評估治療，減輕母親的抑鬱等，兒童抗逆力亦大大提升，「呢啲唔係奇蹟，其實係跨專業合作，以家庭為本實證嘅成果。」他說未來，愛望基金將繼續推動以「家庭為本、及早介入、短期密集、長遠保護」的介入模式，希望將經驗和服務框架推廣至更多的社區，填補制度上的罅隙，守護更多幼兒及其家庭的精神健康。 

「成長『家』油站（Rebuild）」作為中至長期支援，由中大醫學院兒科學系、中華基督教會香港區會等跨專業團隊合作，透過創傷聚焦治療、兒童一對一導師計劃、正向親職教育及家庭活動，為20個高風險家庭，共47名兒童提供為期约兩年的深度介入。結果顯示，20位家長獲介入後，創傷症狀平均下降約41%，而壓力、抑鬱與焦慮症狀亦有明顯改善，約下降33％；兒童的抗逆力提升約21%而學前兒童的行為問題則下降 35%。

記者、攝影：趙克平
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
03:05
特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新
大國外交
1小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
14小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
4小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
01:30
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
13小時前
利智、李連杰全家福絕密曝光 42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝 李連杰現身在美國出行需攙扶
利智、李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝  李連杰現身在美國出行需攙扶
影視圈
5小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
7小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
20小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
16小時前
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
新盤速遞
8小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
4小時前