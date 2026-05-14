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宏福苑收購︱政府即日起向業主發「收購建議信件」 宏志閣下月30日前須有75%業主同意出售 否則不納入計劃

社會
更新時間：13:13 2026-05-14 HKT
發佈時間：13:13 2026-05-14 HKT

大埔宏福苑火災後，政府已於2月及4月公布對七座受影響大廈及未受大火波及的宏志閣的收購方案。政府今日（5月14日）指，正陸續向宏福苑A至H座業主發出「收購建議信件」。
 
政府發言人提到，房屋局全速推進相關收購工作，「解說專隊」分別接觸八座的業主說明內容細節，並解答業主疑問。局方亦同步跟進草擬所需的法律文件，務求加快整體進程，協助受影響居民重建家園。政府的收購建議提供多元選項，業主可因應自身情況和需要作出最合適的選擇。

業主5.22未收到信件 可聯絡政府

當局指，收到業主簽妥的「接受收購建議信件」後，政府會盡最大努力按情況盡快協助完成買賣協議及轉讓手續，並在交易完成後，盡早向選擇收取現金的業主，安排發放款項，讓業主能即時於私人市場或二手資助房屋市場作出購買安排。業主亦可選擇參與「特設銷售計劃」，以現金或「樓換樓」方式購買全新資助出售單位。

為收購宏福苑業權而成立的「收購宏福苑業權有限公司」，會以掛號信件形式將「收購建議信件」，發出至各宏福苑業主提供的通訊地址，或按業主要求方式交給業主。若業主在下周五（5月22日）仍未收到「收購建議信件」，或此前未有提供聯絡資料予「解說專隊」，可致電政府為宏福苑長遠居住安排設立的熱線2129 8133查詢，政府將會從速跟進。
 
政府提醒，如業主接受收購建議，不論選擇哪㇐個選項，均須填妥及簽署「收購建議信件」中的「接受收購建議信件」，並在今年8月31日或之前以隨附的回郵信封（或以「接受收購建議信件」內所列的形式）交回「收購宏福苑業權有限公司」。

至於宏志閣，如在6月30日或之前，有75%或以上該座業主簽署「接受收購建議信件」，正式確認其向政府出售業權的意向，政府提出的長遠方案便會正式開放予宏志閣。反之，長遠方案將不會涵蓋宏志閣。

而未在6月30日或之前簽署「接受收購建議信件」，但之後決定出售業權的宏志閣業主，均須在今年8月31日或之前簽署「接受收購建議信件」。

「特設銷售計劃」的選樓先後次序，會按照收到業主簽署「接受收購建議信件」的日期分批而定。第一批截止日期為本年6月30日，第二批截止日期為8月31日。同一批次內的申請者，則依據攪珠結果排列選樓次序。

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