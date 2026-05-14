港鐵首設「機電系統整合測試中心」為新鐵路項目提前機電測試

港鐵公司積極運用科技及以創新思維，全力推進多個新鐵路項目。公司團隊經努力研究及協調後，為新鐵路項目設立了嶄新的「機電系統整合測試中心」，將大規模機電系統整合測試提早在車站以外的地方進行。在東鐵綫古洞站平頂之際，高達約六成的機電系統整合測試已在中心內完成。目前，中心已經開展東涌綫延綫的機電系統整合測試，這個新的模式有助提升工程質量及確保進度。

設「機電系統整合測試中心」破傳統建造模式

設立「機電系統整合測試中心」進行系統整合測試的做法，突破傳統香港鐵路「先土木，後機電」的建造模式。當車站土木建造工程如火如荼地進行的同時，工程團隊超前在測試中心設置車站約二十個機電系統的核心組件，構成一個「虛擬車站」，分別模擬車站大堂、月台及車站控制室的關鍵運作，提早進行車站廣播、乘客資訊、出入閘機、升降機及扶手電梯等機電系統整合測試，試行各系統的運作及磨合。

港鐵為新鐵路項目設立了嶄新的「機電系統整合測試中心」，將大規模機電系統整合測試提早在車站以外的地方進行。

大堂測試區。

月台測試區。

目標6個月內完成東涌綫延綫機電整合測試

傳統工程建造周期，一貫採取「先土木，後機電」的做法，待車站大型結構及屋宇設備工程完成後，機電團隊方可進場進行機電系統安裝、再進行測試及整合。「機電系統整合測試中心」提前令工程團隊及各機電系統承建商在測試中心充分溝通，預演機電系統運作及有助解決潛在的磨合問題。營運團隊亦可在「虛擬車站」提早熟習系統細節，讓工程及營運團隊可以更好協調日後車站系統的交付及運作。當車站結構工程完成後，便可將組件從中心運送到車站安裝，再進行餘下的系統整合測試。

現時在中心展開東涌綫延綫的機電整合測試，規模比古洞站更為龐大，需要為東涌東站、東涌西站及整個鐵路延伸段進行整合測試，目標6個月內完成，以配合兩個車站土木及屋宇設備工程的進度。

「機電系統整合測試中心」是鐵路建造模式上一大革新

港鐵公司總經理 - 鐵路及系統整合梁志添今日（14日）帶領傳媒參觀這個新設的測試中心。他表示，機電工程是繼土木工程後的另一關鍵階段，單計一個車站就已涉及約20個系統及過萬件機電組件的安裝、測試及整合。「機電系統整合測試中心」是鐵路建造模式上的一大革新，這個創新做法讓部分機電工作可超前開展，突破時間及空間上的局限。

事實上，目前多個新鐵路項目工程，均需在營運中的鐵路綫上延伸及加建新車站，大部分必須的測試均需在晚上收車後黃金兩小時才能進行，以減低對正常列車服務影響。由於建造期間新車站內亦會有不少工程同時進行，新設的「機電系統整合測試中心」可有效減低在現場測試時間及空間上的局限，讓相關機電系統測試更有彈性及效率，成效顯著，其他新鐵路項目將陸續按序在測試中心進行機電系統整合及測試。