公屋綜合輪候時間縮短至4.7年 8年多以來最低紀錄 近半入住簡約公屋

房委會今日（14日）公布最新一季的公屋綜合輪候時間，截至今年3月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.7年，較上一季下降0.4年，亦是8年多以來最低紀錄。與本屆政府上任前的高位6.1年比較，「公屋綜合輪候時間」縮短整整近一年半，並首次低於5年。

「簡約公屋」比例上升有效帶動整體「公屋綜合輪候時間」下降

在今年第一季，多達約8,400宗一般申請獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」，包括約1,200個新落成的傳統公屋單位、約3,300個回收的傳統公屋單位，以及約3,900個「簡約公屋」單位，即接近一半（47%）是入住「簡約公屋」單位，明顯較上一季的16%為高。

過去12個月內獲安排入住「簡約公屋」的一般申請者的輪候時間平均僅為3年。由於「簡約公屋」一般申請者的輪候時間明顯較短，「簡約公屋」比例上升有效帶動整體「公屋綜合輪候時間」下降。自「簡約公屋」項目於2025年3月開始入伙以來，政府整體資助租住房屋供應量已提升至平均每季約7,500個單位，為本屆政府上任前3年，即2019-20至2021-22年度，平均每季約3,500個單位供應的兩倍多，供應龐大。

今年第一季入住傳統公屋一般申請較上季降約四成

2026年第一季入住傳統公屋的一般申請共有約4,400宗，較上一季的約7,400宗下降約四成。當中長者一人申請佔約480宗。在同一季度，入住傳統公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為930宗。

2026年第一季獲安排入住傳統公屋單位的一般申請者中，逾6成入住市區或擴展市區單位。這些都是非常受申請者歡迎的區份，因而輪候時間比新界長逾一年半之多。他們較長的輪候時間被計算在最新的公屋輪候時間中，故此，截至2026年3月底，過去12個月入住傳統公屋的一般申請者的平均輪候時間維持在5.6年。當中，長者一人申請者的平均輪候時間亦維持在3.9年。

3月底逾10萬宗一般公屋申請

輪候公屋的一般申請者數目進一步下降。在2026年3月底，約有103,400宗一般公屋申請，以及約81,100宗配額及計分制下的非長者一人申請。與最高位的156,400宗（截至2020年9月底）及143,700宗（截至2015年12月底）比較，一般申請及非長者一人申請的數目分別大幅下降超過30%及超過40%。當中，30歲以下的非長者一人申請跌幅更為明顯，在過去10年間，由2016年3月底約71,300宗，下跌約60%至2026年3月底約29,500宗。

與上一季度（2025年12月底）數字比較，今季（2026年3月底）一般公屋新申請數目下降約3%，許多輪候時間較長的市區及擴展市區一般申請者，正陸續獲編配公屋單位。政府會繼續致力在未來5年（即2026-27至2030-31年度），每年平均提供超過3萬個公屋單位，有關公屋供應量是過去24年來新高。

截至3月底共收到約3.24萬份「簡約公屋」申請

13個「簡約公屋」項目繼續按序以原訂時間表推進，當中有7個項目（包括元朗攸壆路、牛頭角彩興路、上水彩園路、觀塘順安道、啟德世運道（第一期）、屯門青福里及九龍灣彩石里），共約9,650個單位已經按時落成，並已全面入伙。而在餘下2026年及2027年初，則分別會有約20,150個及200個單位相繼落成。

「簡約公屋」在2024年6月起開始分階段接受申請，而第三期申請已於今年1月30日開始接受申請，項目涵蓋啟德世運道（第二期（第一階段））；柴灣常安街；屯門欣寶路（第一階段）；及屯門青發街（第一階段）。截至2026年3月底，合共收到約32,400份「簡約公屋」申請。房屋局會繼續按各「簡約公屋」項目工程進度陸續推出其餘的申請項目。

何永賢：向公屋綜合輪候時間降至4.5年目標邁進

房屋局局長何永賢在社交平台表示，展望下一季，預計公屋綜合輪候時間還會有輕微起伏，但相信仍會在5年「封頂」。當局有信心能達到2026/27年度公屋綜合輪候時間下降至4.5年的目標，並會繼續透過一步一腳印的工作，向目標邁進。

何永賢指，今屆特區政府努力提速、提量興建傳統出租公屋和3萬個簡約公屋，一系列舉措令降低輪候時間的工作越來越見成效。數字背後、每一個月的減少，都包含着從設計、建築到編配各組同事的不懈努力。未來5年傳統出租公屋的供應將進入高峰期，而連同簡約公屋在內的總體公營房屋建屋量將達到約19.6萬個單位，較本屆特區政府上任時增加超過80%。

她提到，供應大增，當中有市區項目，但更多是北都項目。從最新一季編配數字可以看到，過去12個月內入住市區傳統出租公屋單位的輪候時間約6年，而入住新界「簡約公屋」單位的輪候時間則只有約2年，相差4年之多。這4年可能意味了正在成長的子女可以及早脫離惡劣居所、擁有一個快樂且有安全感的童年，也可能意味了一家人透過搬到簡約公屋、與家人重新規劃前路的重要轉變。局方鼓勵大家踏出突破困境的一步，為自己、為家人作最合適決定。