消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略

消委會冷氣機｜消費者委員會（消委會）聯同機電工程署（機電署）發布最新變頻式分體冷氣機測試結果，涵蓋13款「1匹半」型號，共7款獲評4.5星。下文為讀者精心整理了消委會冷氣機推薦名單、能源效率比較及選購貼士。

是次評測由消委會與機電署合作，並委託獨立實驗室進行。測試涵蓋13款「1匹半」變頻式分體冷氣機，包括7款冷暖空調機及6款淨冷型冷氣機。機電署負責測試樣本的製冷及供暖表現，消委會則負責評估其安全、寧靜及使用方便程度，所有測試均參考國際標準及機電署《產品能源標籤實務守則2024》進行。

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根據測試結果，共有7款樣本憑藉出色表現獲得4.5星總評，涵蓋不同價位。

編號 品牌 型號 價錢 CH5 三菱重工 （Mitsubishi Heavy Industries） SRK35ZSXH-WF /

SRC35ZSXH-W 15,750 CH4 三菱電機 （Mitsubishi Electric） MSZ-LN12VFB /

MUZ-LN12VF 19,610 CH6 樂聲牌 （Panasonic） CS-RZ12BKA /

CU-RZ12BKA 10,300 CH7 樂信牌 （Rasonic） RS-RZ12BK /

RU-RZ12BK 8,380 CH3 格力 （GREE） GSY12BXAE /

GSY12BXAC 10,990 CH1 大金 （DAIKIN） FTXJ35MV1HW /

RXJ35MV1H 10,820 C1 開利 （Carrier） 42KHE012V8S /

38KHE012V8S 7,880

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↓↓即睇13款「1匹半」冷氣機比較↓↓

雖然所有樣本均達到1級能源標籤，但其慳電程度差異顯著。測試顯示，製冷能源效率（CSPF）最高與最低的樣本可相差達33%，而冷暖空調機的供暖能源效率（HSPF）亦有14%的差距。不過，與2021年的同類測試相比，是次樣本的平均製冷表現省電約11%，反映產品的能源效率正不斷進步。

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在最大負荷下，13款樣本量得的製冷量介乎3.310至3.738千瓦，其中11款高於聲稱數值，2款略低於聲稱，但所有差異均在10%的國際公差範圍內，分別為C1（開利 Carrier）相差1%及C3（美佳）相差3%。7款冷暖空調機的供暖量差距則較為明顯，最高與最低相差約27%，但同樣符合公差標準。

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假設每年製冷180天、每天12小時，並以每度電$1.6計算，估算各樣本每年製冷電費介乎679元至1,022元，最便宜的是CH5（三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC），即每天開12小時，每日電費只需約3.77元；最貴的是C6（大松 TOSOT），即每天開12小時，每日電費需約5.67元。若每年供暖25天，每天12小時，所需電費則約為54元至69元，最便宜的是CH1（大金 DAIKIN），每日電費只需約2.16元；最貴的是CH2（LG），每日電費只需約2.76元。

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在寧靜程度上，各樣本的室內及室外機噪音水平有所不同，室內機噪音水平較低，獲4.5點評分的樣本為CH2（珍寶 General）、CH4（三菱電機 Mitsubishi Electric）及C5（三星 Samsung）；而室內機噪音水平略遜，獲3.5點評分的樣本為CH1（大金 DAIKIN）及CH6（樂聲牌 Panasonic）。

除室內噪音外，用戶亦切勿忽視室外機發出的噪音，相關噪音受《噪音管制條例》規管，若擾及他人，可能會被檢控，最高可被罰款1萬元。測試結果顯示，室外機噪音水平較低，獲3.5點評分的樣本為CH2（珍寶 General）、CH4（三菱電機 Mitsubishi Electric）、CH5（三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries）及CH6（樂聲牌 Panasonic）；而噪音水平略遜，僅獲2.5點評分的樣本為C2（LG）。

安全方面，全部13款樣本均通過漏電、接地及防觸電保護等基本安全檢測。至於使用方便程度，所有樣本的隔塵網均易於拆洗，說明書內容充足，並全部具備「上下搖擺送風」功能。

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各品牌提供的新機全機保用期由1至3年不等，壓縮機保用期則多為3年或5年，個別更長達10年。值得留意的是，有2款樣本的供應商不設續保服務，分別是C2（LG）及C5（三星 Samsung），其餘樣本的續保年費則介乎620元至1,650元。

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消委會認為，現行冷氣機評級標準有提升空間，以更清晰反映產品間的能效差異，並提醒廠商加強品質監控。機電署則表示，雖然部分樣本的製冷或供暖量略低於聲稱，但仍在國際公差範圍內，結果可接受，並計劃於2024年內與業界探討提升能源效益評級標準。

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選購前應按房間面積選擇合適「匹數」，並優先選擇1級能源標籤及比較「每年耗電量」。同時，需考慮功能需求、安裝限制、安裝費用及售後服務。使用時，應聘請註冊電業承辦商安裝，切勿阻擋出入風口，並可配合風扇使用及將溫度設定在24℃至26℃以節省電力。此外，定期（建議每兩星期）清洗隔塵網亦是維持效能及慳電的關鍵。

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