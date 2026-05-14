Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略

社會
更新時間：10:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-14 HKT

消委會冷氣機｜消費者委員會（消委會）聯同機電工程署（機電署）發布最新變頻式分體冷氣機測試結果，涵蓋13款「1匹半」型號，共7款獲評4.5星。下文為讀者精心整理了消委會冷氣機推薦名單、能源效率比較及選購貼士。

測試背景：消委會與機電署聯合評測

是次評測由消委會與機電署合作，並委託獨立實驗室進行。測試涵蓋13款「1匹半」變頻式分體冷氣機，包括7款冷暖空調機及6款淨冷型冷氣機。機電署負責測試樣本的製冷及供暖表現，消委會則負責評估其安全、寧靜及使用方便程度，所有測試均參考國際標準及機電署《產品能源標籤實務守則2024》進行。

返回目錄

推薦產品名單：7款總評4.5分高分之選

根據測試結果，共有7款樣本憑藉出色表現獲得4.5星總評，涵蓋不同價位。

編號 品牌 型號 價錢
CH5 三菱重工 （Mitsubishi Heavy Industries） SRK35ZSXH-WF /
SRC35ZSXH-W		 15,750
CH4 三菱電機 （Mitsubishi Electric） MSZ-LN12VFB /
MUZ-LN12VF		 19,610
CH6 樂聲牌 （Panasonic） CS-RZ12BKA /
CU-RZ12BKA		 10,300
CH7 樂信牌 （Rasonic） RS-RZ12BK /
RU-RZ12BK		 8,380
CH3 格力 （GREE） GSY12BXAE /
GSY12BXAC		 10,990
CH1 大金 （DAIKIN） FTXJ35MV1HW /
RXJ35MV1H		 10,820
C1 開利 （Carrier） 42KHE012V8S /
38KHE012V8S		 7,880

返回目錄

↓↓即睇13款「1匹半」冷氣機比較↓↓

能源效率：1級標籤≠絕對慳電

雖然所有樣本均達到1級能源標籤，但其慳電程度差異顯著。測試顯示，製冷能源效率（CSPF）最高與最低的樣本可相差達33%，而冷暖空調機的供暖能源效率（HSPF）亦有14%的差距。不過，與2021年的同類測試相比，是次樣本的平均製冷表現省電約11%，反映產品的能源效率正不斷進步。

返回目錄

製冷量及供暖量：聲稱與實際表現或有出入

在最大負荷下，13款樣本量得的製冷量介乎3.310至3.738千瓦，其中11款高於聲稱數值，2款略低於聲稱，但所有差異均在10%的國際公差範圍內，分別為C1（開利 Carrier）相差1%及C3（美佳）相差3%。7款冷暖空調機的供暖量差距則較為明顯，最高與最低相差約27%，但同樣符合公差標準。

返回目錄

估算電費：每年製冷開支可達$1,022

假設每年製冷180天、每天12小時，並以每度電$1.6計算，估算各樣本每年製冷電費介乎679元至1,022元，最便宜的是CH5（三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC），即每天開12小時，每日電費只需約3.77元；最貴的是C6（大松 TOSOT），即每天開12小時，每日電費需約5.67元。若每年供暖25天，每天12小時，所需電費則約為54元至69元，最便宜的是CH1（大金 DAIKIN），每日電費只需約2.16元；最貴的是CH2（LG），每日電費只需約2.76元。

返回目錄

寧靜、安全及方便程度：整體表現良好

在寧靜程度上，各樣本的室內及室外機噪音水平有所不同，室內機噪音水平較低，獲4.5點評分的樣本為CH2（珍寶 General）、CH4（三菱電機 Mitsubishi Electric）及C5（三星 Samsung）；而室內機噪音水平略遜，獲3.5點評分的樣本為CH1（大金 DAIKIN）及CH6（樂聲牌 Panasonic）。

除室內噪音外，用戶亦切勿忽視室外機發出的噪音，相關噪音受《噪音管制條例》規管，若擾及他人，可能會被檢控，最高可被罰款1萬元。測試結果顯示，室外機噪音水平較低，獲3.5點評分的樣本為CH2（珍寶 General）、CH4（三菱電機 Mitsubishi Electric）、CH5（三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries）及CH6（樂聲牌 Panasonic）；而噪音水平略遜，僅獲2.5點評分的樣本為C2（LG）。

安全方面，全部13款樣本均通過漏電、接地及防觸電保護等基本安全檢測。至於使用方便程度，所有樣本的隔塵網均易於拆洗，說明書內容充足，並全部具備「上下搖擺送風」功能。

返回目錄

售後服務：保用期及續保安排差異大

各品牌提供的新機全機保用期由1至3年不等，壓縮機保用期則多為3年或5年，個別更長達10年。值得留意的是，有2款樣本的供應商不設續保服務，分別是C2（LG）及C5（三星 Samsung），其餘樣本的續保年費則介乎620元至1,650元。

返回目錄

專家解釋：促請廠商提升標準與品質監控

消委會認為，現行冷氣機評級標準有提升空間，以更清晰反映產品間的能效差異，並提醒廠商加強品質監控。機電署則表示，雖然部分樣本的製冷或供暖量略低於聲稱，但仍在國際公差範圍內，結果可接受，並計劃於2024年內與業界探討提升能源效益評級標準。

返回目錄

實用建議：精明選購與使用貼士

選購前應按房間面積選擇合適「匹數」，並優先選擇1級能源標籤及比較「每年耗電量」。同時，需考慮功能需求、安裝限制、安裝費用及售後服務。使用時，應聘請註冊電業承辦商安裝，切勿阻擋出入風口，並可配合風扇使用及將溫度設定在24℃至26℃以節省電力。此外，定期（建議每兩星期）清洗隔塵網亦是維持效能及慳電的關鍵。

返回目錄

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
特朗普訪華︱兩國元首進行雙邊會談 習近平：讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份︱不斷更新
大國外交
39分鐘前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
00:23
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
10小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
11小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
13小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
17小時前
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
13小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
4小時前
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
影視圈
17小時前
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
新盤速遞
5小時前