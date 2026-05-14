每日雜誌‧人物誌｜救蜂及保育與市民同行 城市養蜂人忠告生態「蜜」不可分

數十隻黃褐色的蜜蜂在黃嘉漢（Harry）的掌心與指尖間輕輕爬動，還能感受到牠們身體傳來的暖意。對大部分人而言，蜜蜂意味着危險，但對身為城市動物保育工作者的Harry來說，牠們卻是大自然中不可或缺的一環，對農業發展也有重要作用。他指出，不同蜂類在生態系統中各司其職，人類真正需要的並非消滅牠們，而是建立合理的管理方式與適當距離。近年，他亦協助香港大學團隊研究瀕危的小葵花鳳頭鸚鵡，冀提升其數量。展望未來，他希望在城市中建立人與動物共融的空間，透過更完善的規劃與管理，減少彼此之間的衝突。

黃嘉漢指出，蜜蜂能傳播花粉，對生態系統有重要作用。 受訪者提供

「嗡嗡……」一棵靠近村屋的大樹上，蜂群薄翼微顫，嗡鳴不絕。只見Harry迅速換好裝備，俐落地攀上樹幹，小心翼翼地將聚集在樹枝上的蜜蜂轉移到事先準備好的竹籠內，期間還不時把幾隻「離家出走」的蜜蜂輕輕撥回籠中。蜂群在他身邊盤旋，卻始終沒有攻擊，出乎意料地溫馴。完成收蜂後，他將蜂群帶到遠離民居的地方野放。

今年是Harry從事蜜蜂保育工作的第6年，自小熱愛大自然的他在成為全職養蜂人之前，曾任職10年攀樹師。直到一次前往馬達加斯加旅行時，他見識到當地機構教授大學生職業技能，讓他們擁有謀生能力，令他開始反思是否也能在香港找到一種既與自然共存、又能帶來生產力的工作。

回港後，他開始大量搜尋資料，發現養蜂兼具生態及生產價值，適逢當時國際逐漸出現與蜜蜂相關的討論，於是他開始在香港尋找本地養蜂人拜師學藝。然而，要找到願意教授技術的師傅並不容易，由於本地養蜂圈子相對傳統，而且規模不大，不少師傅對陌生人都帶有戒心。

他笑言，曾被反覆追問為何想學、會否半途而廢，花了一段時間才找到願意傳授技術的師傅。談起轉行，他直言從未感到後悔，多年的樹木工作經驗更有助如今的救蜂工作，「讓我可以安全爬上高處處理蜂巢，對自然的觀察亦能應用在養蜂上。」

Harry形容，養蜂需要長期觀察與摸索，不只是模仿技巧，也要理解蜜蜂當下的狀態與反應。他分享，曾因模仿外國養蜂人使用掃把工具而嚇到蜂群，導致蜜蜂飛起攻擊而負傷。那次經驗令他重新思考，即使同樣是蜜蜂，不同地方的品種、氣候及環境，或會令效果產生差異。

不過，隨着經驗增加，他已學會如何降低被蜜蜂攻擊的機率。他指出，蜜蜂攻擊人多因受到驚嚇，例如動作太急或力度太大。他說，蜜蜂與人一樣，偏好明媚、乾爽的天氣，接近黃昏時會因夜晚視力轉差，變得較緊張。

「很多人會認為養蜂的成功等於取得蜂蜜」，但對Harry而言，更重視如何讓蜂群持續繁衍，「牠們連繫其他植物能不能傳播花粉，又或是其他城市植物的狀況」，與整體環境狀況息息相關。

黃嘉漢表示，近年不少人及機構會主動聯絡他，請求幫忙移走蜂巢。

隨着他持續透過社交媒體分享救蜂及搬移蜂巢的過程，越來越多市民開始主動聯絡他，希望以搬遷方式處理蜂巢，而非直接噴灑殺蟲水消滅蜂群。後來，他與拍檔成立社企「Beetales（蜜語）」，推動蜜蜂保育及公眾教育。不過，Harry於今年離開社企，改為獨自組建團隊，繼續處理救蜂及保育工作。

問及保育困難，Harry坦言最大問題始終是資源，坊間機構或資助計劃，習慣以「直接經濟效益」為衡量標準，但城市動物保育本質上更接近管理成本與教育工作，未必能夠直接賺錢，因此往往難以獲得長期支持。

他說，樂見近年社會對蜜蜂的認識有所增加，會先嘗試尋求專業協助，而非第一時間毀滅蜂巢，但無可避免地仍有人對牠們存在誤解與恐懼，影響保育工作。

他嘆言，曾接獲一名屋主求助，指冷氣機底部出現大型蜂巢。他評估後認為可以協助搬移蜂巢，但由於其他居民擔憂，最後驚動區議員及政府部門以不符合程序為由，將蜂巢銷毀，「我是覺得挺可惜的。」他亦曾在公園處理蜂巢時，嘗試以容器慢慢引導蜂群遷移，但因市民不了解情況，多次將容器移走，最終無法成功。

黃嘉漢說，蜜蜂攻擊人，大多因為受到驚嚇。 受訪者提供

不同蜂類對生態各具功能

Harry指出，使用殺蟲水會令蜂類受驚飛走，連帶身上附着的化學物質也進入生態環境中，造成負面影響。事實上，不同蜂類在生態系統中有各自的功能，如虎頭蜂會捕捉毛蟲、飛蛾幼蟲等農業害蟲，對生態平衡十分重要，「當我們對蜂類的認知越多，反而越能夠和平共處。」他認為，真正需要做的並不是消滅牠們，而是建立更合理的距離與管理方式。

除了蜜蜂，他近年亦參與港大關於小葵花鳳頭鸚鵡的研究項目，協助設計與安裝人工巢箱，為牠們提供安全的繁殖空間。他笑言，養蜂時很多工具也沒有現成的，「要自己製作，變成有經驗了。」

助小葵花鳳頭鸚鵡裝人工巢箱

他參考團隊提供的澳洲巢箱資料，再因應本地的溫度、濕度、通風以及抵禦颱風等進行改良。他指出，目前已安裝約9至10個巢箱，當中已有3至4個出現鸚鵡進出，形容是不錯的成果，「之前在亞洲地區是沒有成功案例的。」

黃嘉漢協助香港大學團隊，為小葵花鳳頭鸚鵡改良巢箱。受訪者提供

經過多番改良設計，成功吸引小葵花鳳頭鸚鵡進入巢箱。受訪者提供

Harry說，有學校更主動邀請他合作舉辦工作坊，讓學生親手製作巢箱，希望透過實際參與，讓學生了解人與動物如何在城市共存。他強調，人與動物並非互相排斥，而是需要透過規劃與管理共享不同空間，例如將高處樹頂等人類較少使用的位置，留給蜂類與鳥類棲息。

儘管保育之路道阻且長，但他從不言棄。他說，10多年最大得着是重新理解人與自然的距離，也學會了耐心，因為很多與自然相關的工作不會立即看見成果，「必須要等待，還要觀察方向是否正確，並持續地去學習。」

熱衷洞穴探險 延伸應用至保育工作

除了攀樹與養蜂工作，Harry亦熱衷洞穴探險，並將這項興趣延伸應用至保育工作之中。

他回憶，起初只是把洞穴探險視為興趣，但在投入動物保育的過程中逐漸發現，不少走在前線的保育工作者本身亦是探險家，需要具備深入野外，甚至潛水與採集數據的能力，才能完成相關研究。

黃嘉漢稱，洞穴探險的經驗亦能應用在保育工作上。 受訪者提供

他分享，在進行洞穴探險時，能觀察不同的地質環境及動物，有助提升對自然生態的理解。他亦很高興能將洞穴探險、攀樹等技能應用在救蜂工作，在不同的場景中派上用場，成為保育工作的重要支撐。

惟他強調，探險必須建立在一套嚴謹且有系統的風險管理之上，在可控條件下進行對自然的接觸與觀察，「你會知道哪些位置有危險，就要配合相應裝備，例如安全帶、繩索、保暖與糧食準備，其實全部都是風險管理。」

小試點開始 推動人與動物共融

對於未來規劃，Harry希望進一步推動人與動物共融的城市空間。他透露，打算由小型試點開始，例如在社區農場或綠化空間中，透過種植方式與空間規劃，建立對人類與動物均有益處的系統。

他提到，近年國際逐漸提倡「Nature Based Solution（基於自然的解決方案）」概念，即利用自然方式處理城市與社區問題，這正與他思考的方向相近。因此，他希望未來能找到合適機構或場地作為試點，在擁有大型花園的建築物、企業空間，甚至城市天台，嘗試將生態元素融入日常環境。

「我希望打造一個小型森林，同時在那裏加入一些現代元素。」他期望透過試點，讓更多人明白即使身處市區，依然可以與自然共存，既有工作或生活的空間，同時亦能種植香草、食物，甚至成為部分動物的棲息地。

記者：潘明卉