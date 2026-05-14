天文台特別天氣提示：珠江口以西強雷雨區東移 或未來兩三小時影響本港

天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，位於華南北部的低壓槽正為該區帶來驟雨及雷暴，並會在今日逐漸靠近沿岸地區。

天文台上午11時發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，可能在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

天氣︱天文台料稍後驟雨逐漸增多

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。稍後驟雨逐漸增多及有狂風雷暴，部分地區雨勢頗大。日間最高氣溫約29度。吹和緩南至西南風，離岸及高地風勢清勁。展望未來一兩日間中有驟雨，部分地區雨勢較大。下週初風勢頗大，仍有幾陣驟雨。

一道低壓槽會在今明兩日逐漸靠近華南沿岸。同時，受高空擾動影響，該區會有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在週末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東東部，該區仍有驟雨。一股炎熱的偏南氣流會在下週初至中期逐漸影響廣東沿岸。此外，熱帶氣旋黑格比會在今日於菲律賓以東海域逐漸消散。