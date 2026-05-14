Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台特別天氣提示：珠江口以西強雷雨區東移 或未來兩三小時影響本港

社會
更新時間：11:00 2026-05-14 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-14 HKT

天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，位於華南北部的低壓槽正為該區帶來驟雨及雷暴，並會在今日逐漸靠近沿岸地區。

天文台上午11時發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，可能在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

天氣︱天文台料稍後驟雨逐漸增多

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。稍後驟雨逐漸增多及有狂風雷暴，部分地區雨勢頗大。日間最高氣溫約29度。吹和緩南至西南風，離岸及高地風勢清勁。展望未來一兩日間中有驟雨，部分地區雨勢較大。下週初風勢頗大，仍有幾陣驟雨。

一道低壓槽會在今明兩日逐漸靠近華南沿岸。同時，受高空擾動影響，該區會有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在週末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東東部，該區仍有驟雨。一股炎熱的偏南氣流會在下週初至中期逐漸影響廣東沿岸。此外，熱帶氣旋黑格比會在今日於菲律賓以東海域逐漸消散。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
特朗普訪華︱兩國元首進行雙邊會談 習近平：讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份︱不斷更新
大國外交
35分鐘前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
00:23
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
10小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
11小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
13小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
17小時前
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
13小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
4小時前
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
影視圈
17小時前
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
新盤速遞
5小時前