香港非遺月2026︱下月舉行 40團考察活動周五接受報名 新增木偶戲、古琴及紥作等路線

康文署非遺辦將於下月舉辦第二屆「香港非遺月」，今年繼續以「香港處處有非遺」為主題推出各項活動，去年大受好評的「非遺精華遊蹤」，今年將增加至40團考察活動，其中18團的公眾團於本月15、16日接受報名，市民可免費報名參加。

考察活動涵蓋8區 共9條特色主題路線

今年考察活動涵蓋地區由6區增至8區，除了有去年大受歡迎的離島和油尖旺區路線，亦有6個新加入地區的7條新路線，包括灣仔（兩條路線）、九龍城、葵青、北區、西貢和深水埗區，共9條特色主題路線等，包括有傳統鄉村建築修繕工藝、排燈節（屠妖節）及胡里（色彩節）、古琴藝術（斲琴技藝）、港式奶茶製作技藝、木雕刻技藝及霓虹光管製作及造型技藝等。

考察團去年反應熱烈 今年加碼至40團

非遺辦總監吳雪君表示，去年的申請人數超過13,000人，反應熱烈，故今年由24團增至40團，分為18團公眾團、10團旅客團、10團學生團和2團老師團。她期望活動不僅是導賞，更可成為市民與旅客深入認識社區的引子，「現在會講『文旅融合』，與以前旅行的方式不同，以前可能純粹去參觀標誌性景觀，但是現在旅客旅行時，都很想深入去認識社區，所以希望透過導賞團，讓本地市民或旅客更深入認識社區。」

她補充，每一區都有不同特色主題，北區可認識上水的宗族文化，西貢可認識客家文化，而九龍城區則有潮州文化，其中深水埗是新舊交融社區，既有傳統技藝，也有文青創意。同時，會考慮哪些路線比較適合旅客，哪些會比較適合學生，作出微調。

旅客可於機場及天星小輪旅客中心即場報名

公眾團將於5月15及16日開放網上報名，每團20人，共18團。市民可透過非遺辦網頁（www.icho.hk/tc/web/icho/hk_ich_month_2026_tours.html）登記。每位申請者可在同一團的考察活動，最多登記兩個名額。如超額報名，則將以公開抽籤方式分配，成功申請者將於5月26日或之前收到電郵通知。

至於旅客團，則會與旅發局合作，於機場及天星小輪旅客中心即場報名，分為4團普通話及6團英語團，每團20人。她提到，參考去年經驗，旅客到埗香港後會到諮詢中心，尋找本地好去處，故現場直接報名更為方便。而學生及教師團由教育局協助安排。

木偶戲師傅盼政府提供更多演出及展示空間

深水埗區的路線為其中一個設有公眾團和旅客團，參加者可以認識到古琴藝術（斲琴技藝）、木偶戲及紮作技藝等傳統文化。一個個的木偶在資深木偶戲師傅黃暉手中，表現得栩栩如生，活靈活現，做出倒酒、飲酒、耍大刀等動作。他表示，木偶皮影戲在香港屬冷門行業，難以維持生計，目前只有女兒、兒子和媳婦幫忙，為吸引更多年輕人參加，近年開始到幼稚園、中小學和大專表演，亦舉辦工作坊，雖然有學生具有潛質，但始終要「搵食」，「這一行很難找到工作，如果沒有演出機會，學了也難以堅持。」

黃師傅亦透露，目前收藏逾1萬件木偶，但因缺乏場地，只能堆放在箱中、架上，除了希望政府能提供更多演出及展示空間，亦提供可擺放木偶的場地，「在其他地方會設有木偶館，香港卻仍未有專屬場地。」

古琴製作注重選材 尋「好木」費時

蔡昌壽斲琴學會的指導員黃良喜學習斲琴技藝超過10年。他介紹，古琴藝術（斲琴技藝）的古琴製作稱為「斲琴」，即把木削劈成琴器，當中需經「尋、斲、挖、鑲、合、灰、磨、漆、絃」9個步驟，已於2014年列入第四批國家級非遺代表性項目名錄。

他稱，斲琴需時約200小時，期間要等待一年半至兩年時間，而製作古琴注重選材，面板多選用杉木或梧桐，底板則以梓木或其他較堅硬木料，故要尋找一塊「好木」要花費不少時間，每把琴均是非賣品。他笑言，要製作兩年時間「點都開唔到價」，做琴只為「發出想讓你聽到的聲音」，將心中音樂通過琴的振動傳遞出去。

「香港非遺月2026」由康文署主辦，非遺辦籌劃，香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助「香港非遺月2026香港賽馬會呈獻系列」，「非遺六月」為策略夥伴。有關節目詳情，請瀏覽網頁www.icho.hk/tc/web/icho/hk_ich_month_2026.html。

記者：何姵妤

攝影：葉偉豪