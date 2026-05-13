Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

來論︱規管網約車：平衡創新與公共利益的明智之舉

社會
更新時間：19:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-13 HKT

香港政府近期提出規管網約車的計劃，引發社會各界討論。作為關心香港長遠發展的青年人，我認為這項政策是平衡科技創新、乘客安全與市場秩序的務實之舉，值得社會支持。

首先，現行法規下，部分網約車平台營運處於灰色地帶。傳統的士受《道路交通條例》嚴格規管，司機須持有出租汽車許可證，車輛亦須符合安全及保險要求。然而，不少網約車並未遵守相同標準，形成不公平競爭。政府規管並非「打壓創新」，而是要確保所有交通工具提供者在同一套規則下營運，維護市場公平。

其次，乘客安全至關重要。現時部分網約車缺乏妥善的司機背景審查、車輛安全檢測及第三者保險機制。一旦發生意外，乘客可能面臨索償困難。政府規管將強制平台建立司機註冊、車輛檢驗及保險覆蓋制度，這正是負責任政府應做的事。新加坡、倫敦等國際城市均已實施類似規管，香港不應落後於人。

再者，規管有助提升整體點對點交通服務質素。的士業界在過往被詬病服務參差，部分司機拒載、揀客、濫收車資。然而，解決方案不應是放任無牌網約車競爭，而是透過規管引入良性競爭，同時推動的士業界改革。政府可考慮在發牌條件中加入服務質素指標、投訴處理機制，甚至要求平台提供電子支付、行程記錄等功能，讓乘客享有更佳體驗。

有人擔心規管會扼殺共享經濟的發展空間。我認為恰恰相反，清晰的法規框架能為合法營運者提供確定性，吸引更多投資者進入市場。政府可參考內地及海外經驗，設立不同類別的網約車牌照，例如區分全職與兼職司機，並按車輛類別、服務範圍制定相應要求。這樣既能保障安全，又不會一刀切排斥靈活就業模式。

政府亦應同步優化的士行業，規管網約車的同時，當局需檢討的士牌照制度、引入更多激勵措施，鼓勵業界提升服務。長遠而言，傳統的士與合法網約車可以互補共融，為市民和旅客提供多元化的出行選擇。

總括而言，規管網約車不是為了保護既得利益，而是為了建立一個安全、公平、高效的交通服務體系。政府應在立法過程中廣泛聽取業界、平台及乘客的意見，訂立切合香港實際情況的規管框架。市民亦應理解，沒有任何行業可以長期處於法規真空地帶。支持政府依法施政，循序漸進完善規管，才是對香港整體利益負責任的態度。

蘇達文
香港政協青年聯會常務副主席兼秘書長
廣西壯族自治區政協委員

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:20
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 七旬司機及兩乘客同送院
突發
4小時前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
3小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
8小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇
影視圈
8小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
9小時前
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注 旺角Elize Park已沽清 參考恒大珺瓏灣看影響
樓市動向
7小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
5小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
23小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
2026-05-12 18:35 HKT