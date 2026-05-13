來論︱規管網約車：平衡創新與公共利益的明智之舉

香港政府近期提出規管網約車的計劃，引發社會各界討論。作為關心香港長遠發展的青年人，我認為這項政策是平衡科技創新、乘客安全與市場秩序的務實之舉，值得社會支持。

首先，現行法規下，部分網約車平台營運處於灰色地帶。傳統的士受《道路交通條例》嚴格規管，司機須持有出租汽車許可證，車輛亦須符合安全及保險要求。然而，不少網約車並未遵守相同標準，形成不公平競爭。政府規管並非「打壓創新」，而是要確保所有交通工具提供者在同一套規則下營運，維護市場公平。

其次，乘客安全至關重要。現時部分網約車缺乏妥善的司機背景審查、車輛安全檢測及第三者保險機制。一旦發生意外，乘客可能面臨索償困難。政府規管將強制平台建立司機註冊、車輛檢驗及保險覆蓋制度，這正是負責任政府應做的事。新加坡、倫敦等國際城市均已實施類似規管，香港不應落後於人。

再者，規管有助提升整體點對點交通服務質素。的士業界在過往被詬病服務參差，部分司機拒載、揀客、濫收車資。然而，解決方案不應是放任無牌網約車競爭，而是透過規管引入良性競爭，同時推動的士業界改革。政府可考慮在發牌條件中加入服務質素指標、投訴處理機制，甚至要求平台提供電子支付、行程記錄等功能，讓乘客享有更佳體驗。

有人擔心規管會扼殺共享經濟的發展空間。我認為恰恰相反，清晰的法規框架能為合法營運者提供確定性，吸引更多投資者進入市場。政府可參考內地及海外經驗，設立不同類別的網約車牌照，例如區分全職與兼職司機，並按車輛類別、服務範圍制定相應要求。這樣既能保障安全，又不會一刀切排斥靈活就業模式。

政府亦應同步優化的士行業，規管網約車的同時，當局需檢討的士牌照制度、引入更多激勵措施，鼓勵業界提升服務。長遠而言，傳統的士與合法網約車可以互補共融，為市民和旅客提供多元化的出行選擇。

總括而言，規管網約車不是為了保護既得利益，而是為了建立一個安全、公平、高效的交通服務體系。政府應在立法過程中廣泛聽取業界、平台及乘客的意見，訂立切合香港實際情況的規管框架。市民亦應理解，沒有任何行業可以長期處於法規真空地帶。支持政府依法施政，循序漸進完善規管，才是對香港整體利益負責任的態度。

蘇達文

香港政協青年聯會常務副主席兼秘書長

廣西壯族自治區政協委員