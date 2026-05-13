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29歲男照胃鏡後不治 專家指大機會因內窺鏡檢查導致空氣栓塞 但情況非常罕見

社會
更新時間：17:58 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:58 2026-05-13 HKT

29歲男子前年在瑪麗醫院接受胃鏡檢查後全身抽搐，搶救後不治。腦神經科專家今於死因庭指，死者當時因空氣栓塞導致大範圍腦中風及腦水腫，惟在胃鏡檢查出現此種併發症屬非常罕見，在10萬個檢查中僅有0.44宗個案。深切治療科專家認為大機會是內窺鏡過程中空氣進入血管，惟坦言死者的情況必須進行內窺鏡，風險無法避免。死因裁判官周至偉押後至周五（15日）裁決。

因胃鏡檢查致大面積腦梗塞情況罕見

男死者雷栢濤終年29歲，2024年3月1日在瑪麗醫院離世。案件由死因裁判官周至偉主理，未有設陪審團，醫管局列有利害關係方，死者妻子及父親列席研訊。

瑪嘉烈醫院內科及老人科醫生、腦神經科專科醫生盛斌形容，死者因胃鏡檢查導致空氣栓塞，繼而出現大面積腦梗塞的情況罕見。他解釋當病人的血管壁有損傷，血管周圍的氣壓較高，便可能導致空氣進入血管；若食道有炎症，血管破裂的機會也相對更高。

死者妻子趙藴琦。盧江球攝
死者妻子趙藴琦。盧江球攝

醫生指緊急個案理應優先接受電腦掃描

威爾斯親王醫院深切治療部榮譽顧問醫生、深切治療專科醫生黃維達認為，綜合醫療紀錄及解剖報告，內窺鏡導致空氣經由死者上食道的疤痕進入血管的可能性很高。黃續指，死者的情況需接受複雜手術，內窺鏡檢查是必須的，而死者上食道的損傷不能改變，風險一直存在。

黃又提及使用「瞓覺藥」協助檢查與死因無關，因為該藥物可治療抽搐，紀錄亦不見死者有藥物過敏。黃直言，即使死者接受高壓氧治療，幫助亦不大，他相信「瑪麗要諗嘅方法都諗曬」。

就著死者接受電腦掃描有否延誤，黃指為適切控制病人抽搐而延遲電腦掃描可以理解，但若無特別醫療原因，僅因放射科未有通知而一直不做電腦掃描，則不合理。醫管局一方提到當時有護士催促放射科，獲回覆「Not available at the moment in view of long list」。黃認為若深切治療部提出請求，重複表明情況緊急，「Long List」的理由則不太合適，「List永遠都存在，永遠都長」。黃指緊急個案理應可優先接受電腦掃描，但須由放射科醫生決定。

案件編號：CCDI-168/2024(SH)
法庭記者：雷璟怡

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