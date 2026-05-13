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涉指磨僱主10歲女肛門 菲傭否認4項非禮罪受審

社會
更新時間：17:32 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:32 2026-05-13 HKT

菲傭涉去年6月早上叫醒僱主的10歲女兒時，用手指磨擦女童臀部近肛門處，女童將事件告知姐姐，揭發姐亦疑曾遭菲傭非禮。涉案菲傭被控4項猥褻侵犯罪，案件今於九龍城裁判法院續審。女童稱她當日遭菲傭非禮臀部後，曾在上學途中把事件告知母親，但母親當時不太相信。案明續審。

被告FLORES Lady Jay Santos，否認4項猥褻侵犯罪。

女童供稱被告曾以手指磨擦其肛門

事主Y供稱，去年6月11日，被告早上叫她起床時，曾揭開被子及觸碰她的臀部，並用手指在她肛門處上下磨擦，她於是發出「嗯」一聲，其後被告離開。Y曾向姐姐X透露事件，而其母以為被告只是拍了Y屁股一下，所以只叫被告不要再這樣做，而Y也上學去了；因為被告也曾對X做出相同行為，所以X的學校報警。

辯方盤問下，Y確認她曾在警方錄影會面中提到被告用手「撩」她的臀部，Y庭上澄清被告的手指並未探入其肛門，而是在外磨擦。Y又稱，她因為感到尷尬，所以作供前曾在網上搜尋該怎樣稱呼肛門。

案件編號：KCCC900003/2026
法庭記者：王仁昌

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