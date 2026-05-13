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Instagram取消「端對端加密」功能 圖片影片或可被第三方存取 私隱署籲用戶留意

社會
更新時間：16:55 2026-05-13 HKT
發佈時間：16:55 2026-05-13 HKT

私隱專員公署今日（13日）表示，留意到社交媒體平台Instagram已由上周五（8日）起不再支援「端對端加密」訊息功能。「端對端加密」功能令用戶之間的訊息和通話只有通訊雙方才能看到、聽到或閱讀相關內容。

圖片/影片/語音訊息或可被第三方閱覽存取

是次更新意味着相關社交媒體平台上的訊息內容，包括圖片、影片及語音訊息，日後或可被第三者（包括平台）閱覽或存取。 私隱專員公署提醒用戶留意有關社交媒體平台的相關更新，考慮是否需要在訊息和通話中披露自己或他人的個人資料，以保障個人資料私隱。

如有需要，用戶可按以下步驟下載及備份過往的聊天紀錄。 用戶如有任何疑問，可聯絡相關社交媒體平台，或向私隱專員公署作出查詢（電話：28272827、電郵：[email protected]）。

Meta：選用端對端加密訊息功能用戶十分有限

Meta發言人回應表示，由於選用端對端加密訊息功能的用戶十分有限，我們將在未來數個月內於Instagram移除相關選項。用戶仍可透過WhatsApp以端對端加密方式傳送及接收訊息。

即睇點下載及備份過往聊天紀錄：

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