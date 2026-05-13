那打素醫院前列腺增生微創手術具成效 輪候時間由1年減至8周 7月起提升服務量

前列腺增生是男性常見疾病，雅麗氏何妙齡那打素醫院前列腺微創日間治療中心近年引入微創前列腺增生手術，包括前列腺蒸氣手術及前列腺提拉手術，並採用高流量手術服務模式，手術時間約15至30分鐘，病人可即日出院。微創手術的服務量較傳統手術增加約3倍，病人輪候時間由以往約1年，大幅縮短至8星期內，至今已有近600名病人接受相關手術。中心計劃今年7月起進一步提升服務量，現時每月可以進行16個微創手術，屆時會增加至32個。

前列腺增生傳統手術須留置尿喉一至數日

威爾斯親王醫院泌尿外科顧問醫生羅家麟表示，前列腺增生的傳統治療主要分為藥物及手術兩類。藥物需長期服用，停藥後症狀容易再現，亦可能帶來副作用，藥效有限，並非所有病人適合。傳統手術如經尿道前列腺電切術需全身或半身麻醉，手術時間約一至兩小時，術後必須留置尿喉一至數日，病人一般需住院兩至三日。手術出血及副作用較多，創傷性較高，康復較慢，部分病人更可能出現逆行射精或勃起障礙。

威爾斯親王醫院泌尿外科顧問醫生羅家麟（左二）表示，微創手術出血及副作用較少，創傷性低，康復較快。

微創手術時間半小時以內 出血及副作用少

羅家麟指出，微創前列腺增生手術，包括前列腺蒸氣手術及前列腺提拉手術，均以局部麻醉進行，手術時間約15至30分鐘，比傳統手術快約4倍。蒸氣手術將手持式的輸送裝置進入前列腺組織，利用儲存在裝置內的水蒸氣或蒸氣中的熱能，消融前列腺肥大區域並使組織壞死，再自然被體內吸收，從而改善排尿阻塞問題。前列腺提拉手術則以內窺鏡經尿道進入前列腺，利用儀器發射出4至8個如「釘」般的小型永久植體，將肥大的前列腺組織拉高並固定，令尿道不再堵塞。

他表示，微創手術出血及副作用較少，創傷性低，康復較快，部分病人術後毋須留置尿喉，可即日出院，亦較少引致逆行射精或勃起障礙。由於手術時間短及住院需求低，前列腺增生手術輪候時間由以往約12個月，大幅縮短至約2個月。他指，對需插尿喉的病人而言，縮短輪候尤其重要。2022年只有39.5%的插尿喉病人可在兩個月內接受手術，現時比率已提升至85.6%，大幅改善病人生活質素。

七旬老翁因尿袋累生意 術後擺脫尿喉重拾自信

雅麗氏何妙齡那打素醫院日間手術中心病房經理胡佩卿分享指，78歲的劉伯伯從事小販多年，去年3月10日因急性尿瀦留入院求醫，其後需佩戴尿喉回家。他堅持繼續做小販，但因尿袋外露，部分顧客見狀卻步，令他生意大受影響，最終被迫暫停工作。劉伯伯其後接受微創前列腺增生手術，手術後成功自行排尿，不再需要依賴尿喉。她形容，病人術後精神明顯改善，亦重拾自信。

記者、攝影：蔡思宇