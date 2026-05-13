宏福苑｜合安將向土審處申請延開業主大會 稱需時核實簽署及保障已故業主權益

合安管理有限公司今日（13日）致函宏福苑全體業主指，因核實簽署、尋找場地等程序需時，未必能於法定時限內召開業主特別大會，因此將向土地審裁處申請延期，並承諾在法律框架下，以最審慎、最負責任方式處理，保障全體業主利益。

合安表示，4月29日收到由247名業主簽署的要求書，要求召開一個可容納不少於1,000人、為期至少6小時的業主特別大會。根據《建築物管理條例》，合安須在收到要求後14天內（即5月13日前）發出通知，並在45天內（即6月13日前）舉行大會。

合安憂法定時限內難完成籌備工作

合安指出，要在法定時限內妥善完成所有籌備工作存在困難，當中包括核實247名簽署業主的真確性及身份；尋覓及預訂可容納千人的大型場地；及準備、審核及送達會議通知書。為確保程序合法且妥善，合安正就相關事宜尋求法律意見，並將向土地審裁處申請延長時限及就送達方式申請指示，承諾會適時向業主匯報進度。

合安提到，在火災中不幸離世的部分業主，其合法繼承人（遺產管理人或遺囑執行人）需時完成遺產承辦手續，才能合法行使其權利。合安擔心若大會舉行時間倉卒，已故業主的合法繼承人未能及時完成法律手續，導致失去代表已故業主的機會。

合安強調，希望盡量給予已故業主家屬足夠空間與時間，確保他們在悲痛之中，仍能依法處理相關事宜，讓已故業主的合法權益在業主大會上得到應有代表。

合安承諾獲土審處指示後適時公布業主大會安排

合安強調，自宏福苑發生嚴重火災後，公司以不收取報酬的義務性質承擔起法團管理人責任。自獲委任以來，已投放大量資源處理屋苑事務，包括審閱文件、聘請專業團隊視察、協助獨立調查委員會、處理大維修基金退還安排，以及籌備業主簡介會等。

合安重申，一直以審慎、誠懇態度有序處理各項事務，致力做到公正、透明、周全，同時兼顧人情與關懷。合安冀各位業主理解在此特殊情況下所面對的實際困難，並予以支持，承諾在取得土地審裁處指示後，會適時公布業主大會安排。

記者：李健威