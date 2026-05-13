Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「香港非遺月2026」月底登場 料主要活動項目吸引25萬人次參與

社會
更新時間：14:19 2026-05-13 HKT
發佈時間：14:19 2026-05-13 HKT

承接去年首屆「香港非遺月」的成功經驗，在香港賽馬會慈善信託基金的支持下，康樂及文化事務署(康文署)非物質文化遺產辦事處(非遺辦)今年將繼續於5月30至6月30日期間舉辦「香港非遺月2026」，並以「香港處處有非遺」為主題。今屆規模更勝去年，涵蓋逾100項非遺項目，包括超過50場非遺表演和80個非遺推廣攤位，以及40個考察活動，讓公眾及旅客深入認識香港的非遺技藝，並親身感受非遺的文化內涵和樂趣，實踐「以文塑旅，以旅彰文」的理念。

非遺辦總監吳雪君於日前的節目簡介會上表示，去年首屆活動深受市民和旅客歡迎，總參與人次超過16萬，有效提升社會對香港非遺的認識與興趣，亦成為今年繼續舉辦的動力。今年的重點項目包括香港賽馬會呈獻系列：「香港非遺月2026」開幕典禮暨非遺嘉年華、非遺精華遊蹤、光影表演及「非遺拾趣」流動學堂。她預計今年主要活動項目有25萬人次參與。另外，於6月中下旬在香港太空館外牆舉辦的香港賽馬會呈獻系列：光影表演，預計將吸引18萬人次觀賞。

本月30及31日開幕嘉年華打頭陣 下月太空館現「馬」主題光影表演

為「香港非遺月2026」打響頭炮的是本月30及31日在香港文化中心露天廣場舉行的香港賽馬會呈獻系列：「香港非遺月2026」開幕典禮暨非遺嘉年華，除了廣東音樂、女子舞獅、兒童／青年粵劇表演，亦有皮影戲角色示範及體驗、舞獅互動體驗、粵劇戲服體驗與快閃表演、舞貔貅、海陸豐／鶴佬舞麒麟等互動攤位供市民參與。

香港賽馬會呈獻系列：光影表演將於6月中下旬於香港太空館登場，適逢今年馬年，表演將以「馬」為主題，透過多角度的光影演繹，呈現馬在文物和藝術中所展現的豐富歷史文化，以及當中所蘊含的非遺內涵，是今年非遺月新增活動之一。香港賽馬會呈獻系列亦包括「非遺拾趣」流動學堂，將走訪本地中小學，透過流動展示、表演示範和互動工作坊把非遺知識和中華文化帶進校園，學生更有機會與非遺工作者交流學習。

「非遺精華遊蹤」擴至40團 多個周末辦同樂日

去年大受歡迎的「非遺精華遊蹤」今年擴展至40團，並新增深水埗及九龍城等遊蹤路線，分別聚焦古琴藝術（斲琴技藝）、木偶戲、棉胎製作技藝，以及潮州食品製作技藝等。是次香港賽馬會呈獻系列：非遺精華遊蹤，共精選八個地區，包括灣仔（兩條路線）、離島、九龍城、葵青、北區、西貢、深水埗、油尖旺區，共設9條特色主題路線，帶領市民和旅客深入了解區內的非遺傳統技藝，將於本月15日及16日接受報名，詳情稍後公布。

全港不同地區於6月多個周末及周日將舉辦嘉年華或同樂日，適合一家大小、不同年齡人士參加，包括6月13及14日在三棟屋博物館舉行，特別為慶祝香港非物質文化遺產中心成立十周年的「非遺慶喜．三棟屋多元同樂日」；油街實現6月20及21日的「非遺食堂」嘉年華，有蛋撻製作技藝、茶樓點心製作技藝和月餅製作技藝等非遺飲食示範和工作坊；以及6月27及28日在將軍澳廣場的「『棋』妙非遺︰海陸空大歷險」嘉年華，市民可透過遊戲體驗漁網編織技藝、鹽曬製技藝及活字印刷等非遺項目。

非遺辦今年更首次把「香港非遺月」帶到香港國際機場，舉辦「非遺伴你飛︰期間限定展示」及「港式奶茶製作技藝」現場示範，讓旅客有機會品嚐港式奶茶的同時，對香港有更深刻的印象。其他活動還包括6月6日的香港中式長衫非遺雅聚，透過座談分享、專題演講、傳承成果展示與交流，推廣這國家級非遺代表性項目。

有關節目詳情，請瀏覽網頁www.icho.hk/tc/web/icho/hk_ich_month_2026.html

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
15小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
18小時前
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
01:53
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
16小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
20小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
4小時前
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
影視圈
6小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
3小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
2026-05-12 15:26 HKT
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
25分鐘前