「香港非遺月2026」月底登場 料主要活動項目吸引25萬人次參與

承接去年首屆「香港非遺月」的成功經驗，在香港賽馬會慈善信託基金的支持下，康樂及文化事務署(康文署)非物質文化遺產辦事處(非遺辦)今年將繼續於5月30至6月30日期間舉辦「香港非遺月2026」，並以「香港處處有非遺」為主題。今屆規模更勝去年，涵蓋逾100項非遺項目，包括超過50場非遺表演和80個非遺推廣攤位，以及40個考察活動，讓公眾及旅客深入認識香港的非遺技藝，並親身感受非遺的文化內涵和樂趣，實踐「以文塑旅，以旅彰文」的理念。

非遺辦總監吳雪君於日前的節目簡介會上表示，去年首屆活動深受市民和旅客歡迎，總參與人次超過16萬，有效提升社會對香港非遺的認識與興趣，亦成為今年繼續舉辦的動力。今年的重點項目包括香港賽馬會呈獻系列：「香港非遺月2026」開幕典禮暨非遺嘉年華、非遺精華遊蹤、光影表演及「非遺拾趣」流動學堂。她預計今年主要活動項目有25萬人次參與。另外，於6月中下旬在香港太空館外牆舉辦的香港賽馬會呈獻系列：光影表演，預計將吸引18萬人次觀賞。

本月30及31日開幕嘉年華打頭陣 下月太空館現「馬」主題光影表演

為「香港非遺月2026」打響頭炮的是本月30及31日在香港文化中心露天廣場舉行的香港賽馬會呈獻系列：「香港非遺月2026」開幕典禮暨非遺嘉年華，除了廣東音樂、女子舞獅、兒童／青年粵劇表演，亦有皮影戲角色示範及體驗、舞獅互動體驗、粵劇戲服體驗與快閃表演、舞貔貅、海陸豐／鶴佬舞麒麟等互動攤位供市民參與。

香港賽馬會呈獻系列：光影表演將於6月中下旬於香港太空館登場，適逢今年馬年，表演將以「馬」為主題，透過多角度的光影演繹，呈現馬在文物和藝術中所展現的豐富歷史文化，以及當中所蘊含的非遺內涵，是今年非遺月新增活動之一。香港賽馬會呈獻系列亦包括「非遺拾趣」流動學堂，將走訪本地中小學，透過流動展示、表演示範和互動工作坊把非遺知識和中華文化帶進校園，學生更有機會與非遺工作者交流學習。

「非遺精華遊蹤」擴至40團 多個周末辦同樂日

去年大受歡迎的「非遺精華遊蹤」今年擴展至40團，並新增深水埗及九龍城等遊蹤路線，分別聚焦古琴藝術（斲琴技藝）、木偶戲、棉胎製作技藝，以及潮州食品製作技藝等。是次香港賽馬會呈獻系列：非遺精華遊蹤，共精選八個地區，包括灣仔（兩條路線）、離島、九龍城、葵青、北區、西貢、深水埗、油尖旺區，共設9條特色主題路線，帶領市民和旅客深入了解區內的非遺傳統技藝，將於本月15日及16日接受報名，詳情稍後公布。

全港不同地區於6月多個周末及周日將舉辦嘉年華或同樂日，適合一家大小、不同年齡人士參加，包括6月13及14日在三棟屋博物館舉行，特別為慶祝香港非物質文化遺產中心成立十周年的「非遺慶喜．三棟屋多元同樂日」；油街實現6月20及21日的「非遺食堂」嘉年華，有蛋撻製作技藝、茶樓點心製作技藝和月餅製作技藝等非遺飲食示範和工作坊；以及6月27及28日在將軍澳廣場的「『棋』妙非遺︰海陸空大歷險」嘉年華，市民可透過遊戲體驗漁網編織技藝、鹽曬製技藝及活字印刷等非遺項目。

非遺辦今年更首次把「香港非遺月」帶到香港國際機場，舉辦「非遺伴你飛︰期間限定展示」及「港式奶茶製作技藝」現場示範，讓旅客有機會品嚐港式奶茶的同時，對香港有更深刻的印象。其他活動還包括6月6日的香港中式長衫非遺雅聚，透過座談分享、專題演講、傳承成果展示與交流，推廣這國家級非遺代表性項目。

有關節目詳情，請瀏覽網頁www.icho.hk/tc/web/icho/hk_ich_month_2026.html