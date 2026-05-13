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外置充電器近三年釀122宗火警 海關試購28樣本三款違規

社會
更新時間：12:20 2026-05-13 HKT
發佈時間：12:20 2026-05-13 HKT

近年涉及外置充電器(俗稱「尿袋」或「充電寶」)起火或爆炸的事故時有發生，民建聯植潔鈴就此向商務及經濟發展局局長丘應樺作出書面質詢。局方回覆指近3年共發生122宗外置充電器起火的事故，海關對外置充電器亦作出了615次巡查，在購得的28個樣本中，有3個不符合樣本未能符合《消費品安全條例》。

三年接獲共122宗火警報案  主要涉及電池故障

勍著消防處每年接獲涉及外置充電器起火的報案宗數及起火的類型，局方回應指，在2023年至2025年，消防處每年分別處理 27宗、36宗及59宗涉及行動電源起火的事故。相關火警事故的成因主要是因為電池故障，例如短路或過熱等。

至於內地已實施外置充電器強制性3C認證及新標準，當局會否檢討有關法例，局方指現時有關國家標準「移動電源安全技術規範」列明電池的擠壓、針刺、熱濫用及熱失控等多項安全要求，確保行動電源在設計、製造及使用過程中能有效降低過熱、短路或自燃風險。政府會密切留意外置充電器的整體安全風險狀況，並會在檢視其適用安全標準時，參考上述以至其他經濟體的安排，務求標準符合最新技術發展和市場需求，保障公眾安全。

就行動電源巡查615次 28樣本3個違規

局方亦指在 2023 年至2025 年期間，海關就行動電源產品進行了共615次巡查，並試購了 28款行動電源產品樣本作安全測試，當中三個樣本未能符合《消費品安全條例》的安全規定。就涉及行動電源產品的違規個案，海關向有關商戶共發出12封書面警告。

植潔鈴亦關注當局會否考慮透過提供回收誘因，鼓勵市民交回舊外置充電器。局方指環境保護署一直透過「綠在區區」回收網絡，接收九種常見家居回收物，包括便攜式充電池，例如外置充電器，提供安全和妥善的回收渠道。市民可將廢棄的便攜式充電池交到任何一個「綠在區區」回收點（包括 12個「回收環保站」、82個「回收便利點」，以及約600個「回收流動點」），並賺取「綠綠賞」積分，用以兌換多個電子平台的獎賞或消費積分、超市禮券或其他禮品。 
 

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