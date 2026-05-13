公屋遇「極品鄰居」難自保？過去3年錄500宗「門外滋擾」個案 政府：擅自裝cam違規 嚴重可終止租約

公屋鄰里之間矛盾、滋擾行為不時出現。根據現行政策，公屋住戶不得在單位門外或公眾走廊安裝閉路電視，違者可能會被警告或在屋邨管理扣分制下被扣分，但由於部分住戶為保障治安或防範鄰里滋擾，仍會自行在單位門外或公眾走廊安裝攝錄設備。

公屋鄰居滋擾︱公屋住戶不得在單位門外或公眾走廊 安裝閉路電視

房屋局今日（13日）回覆立法會議員梁文廣質詢，指過去三年（2023年至2025年），房署共收到約500宗，涉及公屋住戶投訴鄰居在單位門外作出滋擾行為而求助或投訴的個案，即平均每年約160宗。但局方同時指出，在單位大門外的公眾地方安裝閉路電視鏡頭，若構成滋擾，最嚴重可被終止租約及收回單位。

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政府：屋邨職員「主動調解」改善睦鄰關係

局方指，就門外滋擾行為，房屋署已就所有相關個案作適當的跟進。一般而言，房屋署在接獲有關投訴後，會即時派員到場調查，並向相關住戶了解個案詳情，以作出跟進行動。若有關滋擾行為屬扣分制下的不當行為（例如在單位門外胡亂棄置垃圾），房屋署會按扣分制向違規住戶發出警告或扣分。

當局提到，對於鄰里不和的個案，如個案源於生活方式的差異、缺乏溝通或涉及心理健康問題等原因，針對這些情況，屋邨職員會主動作出調解以改善睦鄰關係，並在有需要時把個案轉介至其他政府部門或相關社會福利機構提供輔導及協助。

早前有公屋居民向高等法院申請司法覆核，不滿受鄰居持續滋擾，但房署不接納其閉路電視錄影片段作為證據。

自行裝閉路電視屬違規 無意設立審批機制

早前有公屋居民申請司法覆核，不滿受鄰居持續滋擾，但房署表明單憑其閉路電視錄影片段，不能按《屋邨管理扣分制》對鄰居實行扣分，指明必須由物業管理職員親身「捉到正」。事實上現行制度下，公屋租戶不可以在單位大門外公眾地方安裝閉路電視鏡頭，過去三年（2023年至2025年），房屋署共收到約250宗涉及公屋租戶在單位門外自行加裝閉路電視的查詢或投訴，平均每年約80宗。

政府指根據房委會現行政策，若公屋租戶被發現在單位大門外安裝閉路電視鏡頭並對其他住戶構成滋擾，房屋署會立即要求住戶拆除設備。若滋擾持續，並有充分證據證明屬實，房屋署會按租約條款採取行動，包括終止租約及收回單位。

至於在單位內安裝攝錄設備，若不涉及更改單位結構或業主提供的設施，原則上毋須向房屋署申請。

局方續指，房屋署現時並無計劃就公屋住戶在單位門外安裝閉路電視設立申請及審批機制，避免因此影響鄰里關係，但強調房屋署已按情況在樓宇的公眾地方安裝閉路電視，以提升保安，保障住戶的安全。而房屋署亦會在受監察範圍放置明顯告示。