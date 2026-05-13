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電動車一換一尾班車 運輸署：已完成審批所有三月接獲的申請 涉$8.99億稅務寬免額

社會
更新時間：11:45 2026-05-13 HKT
發佈時間：11:45 2026-05-13 HKT

新一份《財政預算案》宣布，電動車「一換一」計劃今年3月31日屆滿後不再延續，引起搶購潮，冀趕及「尾班車」。運輸署回覆《星島頭條》查詢表示，今年3月接獲約13,500宗「一換一」計劃的申請，較以往按月平均大幅增加超過三倍。署方已即時加派大量人手及延長工作時間，按收到申請的先後次序盡快處理，並嚴謹核實申請，確保謹慎使用公帑。

已完成審批所有3月接獲的「一換一」申請

署方表示，已完成審批所有3月接獲的「一換一」計劃申請，所有符合申請資格獲批的申請已交由本地註冊分銷商／註冊進口者安排車輛進行首次登記手續。市民可致電1823或運輸署香港牌照事務處（2804 2637），或相關分銷商查詢。

截至4月底 涉8.99億元首次登記稅寬減總額

截至4月底，上述已獲批申請並完成首次登記的電動私家車所涉及的首次登記稅寬減總額約為8.99億元。

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