恒基地產與滙豐及恒生銀行簽訂香港首筆「生物多樣性貸款」 用於Central Yards綠化空間

恒基兆業地產有限公司（股份代號：12）與滙豐及恒生銀行簽訂香港首筆生物多樣性貸款，所得資金將投放於中環新海濱的旗艦綜合發展項目 Central Yards，以提升項目的生物多樣性。有關貸款符合貸款市場協會（LMA）、亞太區貸款市場協會（APLMA）及貸款銀團及交易協會（LSTA）的《綠色貸款原則》，主要用於修復、保護及提升城市內的生物多樣性。

融資將用於Central Yards綠化空間

本筆融資將用於Central Yards的綠化空間，採購本地原生植物、持續維護與管理新建立的都市森林與綠化，並對本項目及周邊自然環境進行生物多樣性相關調查、評估與監測，制定Central Yards在都市生物多樣性的設計方向及評估其進展。分佈於項目各層的花園及空中花園將種植逾400棵樹木及多種植物品種，為野生動物提供棲息地，構建生態廊道，有助提升本地生物多樣性。

左起：滙豐企業及機構銀行香港環球企業主管洪紀倫；漁農自然護理署助理署長（自然護理）陳堅峰；恒基地產執行董事及首席財務總監馮孝忠；恒生銀行商業銀行業務總監李秀怡。

體現集團資本策略與可持續發展願景互相結合

恒基地產執行董事及首席財務總監馮孝忠教授表示，可持續發展一直是恒基地產締造長遠價值的核心，期望透過 Central Yards，加強城市與自然之間的連結，建設更健康和更具韌性的社區，讓大眾與生物多樣性能夠和諧共存。作為香港首筆生物多樣性貸款，這項融資安排，體現其集團資本策略與可持續發展願景的互相結合。他表示很高興能與滙豐及恒生銀行合作完成這項創新交易。今年是集團成立50周年，會繼續秉持初心，致力為未來世代創造持久價值。

滙豐企業及機構銀行香港環球企業主管洪紀倫表示，滙豐早前進行《Sustainability Pulse》調查，結果顯示近六成亞洲企業將氣候轉型視為策略重點。隨著企業意識提升，很高興為恒基地產安排市場首筆生物多樣性貸款，正正體現合適的可持續融資方案有效幫助企業融合城市發展與生態保育。滙豐一直領導市場創新，為企業制訂專屬融資方案，協助他們實現可持續發展目標，同時提升香港作為國際領先可持續金融中心的地位。

左起：滙豐企業及機構銀行環球企業部香港區總監劉曉茵；滙豐企業及機構銀行環球企業部香港區董事總經理曾慧珊；滙豐企業及機構銀行可持續金融及轉型業務亞洲區主管黃超妮；恒基地產地產策劃（一）部總經理余惠偉；滙豐企業及機構銀行香港環球企業主管洪紀倫；香港特別行政區漁農自然護理署助理署長（自然護理）陳堅峰；恒基地產執行董事及首席財務總監馮孝忠；恒生銀行商業銀行業務總監李秀怡；恒基地產主席辦公室顧問及可持續發展部主管于正人；恒生銀行董事總經理兼企業銀行主管黃嘉誠；恒生銀行企業銀行總監黎祉琦； 恒生銀行結構融資部主管黃鴻鈞。

Central Yards第一期預計2027年下半年開幕

恒生銀行商業銀行業務總監李秀怡表示，恒生很高興支持恒基地產就Central Yards落實香港首筆生物多樣性貸款，把支持生態保育的融資理念帶進城市中心。作為植根香港的本地銀行，恒生與企業客戶並肩同行，將可持續發展目標轉化為可實踐，同時具融資價值的務實成果。恒生過去多次推出市場首創的可持續金融方案，很高興能再次透過這別具意義的項目延續優勢，並期望爲香港推動兼顧自然生態的市區發展提供一個務實、具擴展性的藍圖，以創新為客戶及社區締造長遠價值。

Central Yards秉承以人為本的理念，致力融合自然生態與都市設計，打造總面積逾30萬平方呎的多層開放綠化空間。項目其中一大亮點，是設有中環最大型的空中花園。這個長達300米、面積逾16萬平方呎的高架空中花園，在核心商業區的綠色網絡中發揮關鍵作用，連接周邊的綠化空間，形成綠化生態走廊。此外，項目亦融入「城市之窗」等創新設計，為建築群引入充足的自然光線，以及加強通風效果，從而優化微氣候，並提升環境舒適度。

Central Yards以取得10項國際頂級綠色認證的最高級別為目標，包括綠建環評（BEAM Plus）新建建築及社區、領先能源與環境設計認證 (LEED)、健康建築標準認證 (WELL)、可持續土地設計與發展評估倡議 (SITES)、中國綠色建築標識 (CGBL)、中國健康建築設計標識 (CHBL)、SmartScore 以及 WiredScore認證。Central Yards 第一期預計於2027年下半年開幕，而第二期則預期於 2032 年落成。