涉診所內偷拍多名女病人私密部位 註冊男中醫否認5窺淫罪6月受審

31歲註冊男中醫涉嫌於2022年及2024年，在診所內偷拍3名女病人的私密部位，被控5項窺淫罪。涉案中醫今於東區裁判法院否認所有控罪，控方擬傳召3名女事主作供，並申請屏風和特別通道進出法庭；辯方則擬傳召精神科和中醫專家證人，料分別就自閉症譜系障礙及中醫操守規範方面作供。主任裁判官張志偉排期案件至6月3日開審，期間被告續准保釋。

被指於中醫診所內偷伯3女子私密部位

被告鍾瑋澤，被控於2022年12月28日在葵涌大窩口商場一間中醫診所內，暗中為了觀察或拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝X的私密部位或進行私密作為；於2024年3月19日、4月2日、及5月7日，在美孚景荔俓盈暉薈一間中醫診所內，暗中拍攝Y的私密部位或進行私密作為；及於2024年4月28日在柴灣興華廣場一間中醫診所內，暗中拍攝Z的私密部位或進行私密作為。

辯方將爭議手機相片被擷取過程合法性

控方今透露擬傳召6名證人，包括3名女事主和3名警員，並會倚賴兩份警誡供詞、1段錄影會面、以及從被告手機內擷取的涉案相片。辯方擬不爭議警誡供詞和錄影會面的自願性，但會爭議涉案相片的擷取過程合法性。

控方將傳證人就自閉症譜系障礙議題作供

控方擬傳召精神科和中醫專家證人，料分別就自閉症譜系障礙及中醫操守規範方面作供，另打算傳召1名中醫診所護士及2名病人作辯方證人。張官排期案件於今年6月3日開審，預留5天審期，並批准3名女事主在屏風後作供及安排特別通道進出法庭。

案件編號：ESCC1628/2025

法庭記者：王仁昌