飛蟻｜專家拆解飛蟻入屋之謎 白燈光成吸蟻「元兇」？3招教你防範及應對祕訣

近日多區有居民在網上投訴，指家中湧現大量飛蟻。香港昆蟲學會會長饒戈今早（13日）在電台節目時指出，這些大量湧現的飛蟻，其實是白蟻有翅膀的成蟲。這些成蟲成群結隊飛出來的最終目的，其實是為了尋找合適的地方進行交配並建立新的巢穴。

趨光特性惹入屋危機 白燈強光較易吸飛蟻

對於飛蟻頻頻飛入民居的現象，饒戈表示這與昆蟲的趨光性有關。當飛蟻在傍晚或晚間出沒時，便會自然地朝著有燈光的地方飛去，從而誤入屋內。在燈光的選擇上，飛蟻特別容易被紫外光含量較高的光源吸引，簡單而言就是白色的燈光最具吸引力；同時，燈光的強度也起著關鍵作用，越光亮的環境越容易引來飛蟻。因此，他建議市民在飛蟻活躍的時間減弱室內燈光，或者關閉不必要的照明，甚至可以利用走廊等室外的燈光將飛蟻引開，從而減少牠們飛入屋內的機會。

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繁殖季與大雨天氣掛鈎 活動時間較短暫

飛蟻的出沒時間與天氣條件息息相關。饒戈指出，香港的白蟻主要在每年的四月至六月期間繁殖，這段時間白蟻巢會產生大量有翅膀的成蟲，等待合適的時機分巢。這種分巢活動的氣象條件往往與下大雨的天氣非常吻合，通常伴隨著較高的溫度、高濕度以及低氣壓，這也是為何坊間常將牠們稱為「大水蟻」的原因。這類飛行活動無論在日間還是晚間都有機會發生，但每次活動的時間通常很短暫，大約在一至兩個小時內便會消散，市民只需在發現時關好門窗或拉上防蚊網耐心防禦即可。

台灣乳白蟻堪稱家居殺手 築巢後啃食家居物品

雖然自然界中有為數不少的白蟻品種，但真正會影響人類生活的僅屬少數。饒戈透露，香港紀錄中有大約四、五十種白蟻，而經常入侵家居的主要是華南地區常見的「台灣乳白蟻」（又稱家白蟻）。如果這些飛蟻成功入屋並在牆壁縫隙等隱蔽、黑暗且安全的角落築巢，牠們便會開始啃食家居物品。除了市民熟知的木製傢俬外，白蟻甚至會咬食塑膠水管及電線等非木製物品，對家居安全構成潛在威脅。

泥線乍現揭示已築巢 須盡快聘請專業的滅蟲公司

要及早察覺白蟻在家中築巢並非易事。饒戈提醒，白蟻尋找縫隙築巢的那一刻極具隱蔽性，市民通常難以察覺。當住戶發現牆角或縫隙出現由泥土覆蓋通道而成的「泥線」或「泥塊」時，往往為時已晚，這代表白蟻已經成功築巢並正在蠶食屋內物品。在此階段，市民應盡快聘請專業的滅蟲公司進行處理。為了防患於未然，他呼籲市民一旦發現有飛蟻飛入屋內，即使牠們未必能成功交配或築巢，也應立即用掃把清掃或用吸塵機將其吸走，絕對不能讓牠們留在家中。