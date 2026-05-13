時任科大教授承認收賄兼向同事派「辛苦費」 助學歷未達標學生入讀碩士課程 還押至5.28候判

香港科技大學時任講座教授劉紅斌去年收受友人4萬元賄款，協助一名學歷未達標、修讀汽車專業學生入讀環境健康碩士課程。劉其後再向2名負責入學申請的同事派共6000元利是，聲稱是「辛苦費」。劉紅斌今於觀塘裁判法院承認串謀使公職人員接受利益等3罪，涉案友人的案件獲押後至6月24日。署理主任裁判官鍾明新押後劉紅斌的判刑至5月28日，期間劉須還押。

同案女被告獲准押後索文件

被告為63歲時任科大海洋科學系講座教授劉紅斌，及60歲保險中介林珮玲，2人同被控1項串謀使公職人員接受利益罪；劉紅斌另被控兩項向公職人員提供利益罪。林珮玲一方今申請押後至6月24日，待辯方索取文件及提供法律意見，獲裁判官批准。林以原有條件繼續保釋。

林佩玲申押後案件待索文件獲准。資料圖片

劉紅斌認串謀使公職人員接受利益

控罪指，劉紅斌身為公職人員，與林珮玲於2025年3月2日至同年5月12日一同串謀，使劉紅斌在無合法權限或合理辯解下從林珮玲接受港幣4萬元，作為劉紅斌協助林正曦獲香港科技大學2025/2026學年理學碩士(環境健康及安全)課程取錄的誘因或報酬。

劉紅斌另被控於同年5月23日向兩名公職人員，即科大海洋科學系講師梁瑞宜及海洋科學系項目主任麥倩儀，分別提供5000元和1000元，作為協助或處理林正曦獲上述課程取錄的誘因或報酬。

案件編號：KTCC492/2026

法庭記者：雷璟怡