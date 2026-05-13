油價︱政府5.17起減免的士等商用車50%隧道費 為期兩個月 的士乘客仍須付全額隧道費

跨部門監察燃油供應專責組今日（13日）公布，政府將由5月17日（星期日）零時零分起，減免所有商用車輛（包括按運輸署紀錄登記為巴士、貨車、小巴和的士的車種）使用所有政府收費隧道及青沙管制區50%的隧道費；私家車和電單車／機動三輪車除外。臨時措施為期兩個月，直至7月16日（星期四）晚上11時59分。政府將於5月15日在憲報刊登相關公告。

包括所有政府收費隧道及青沙管制區

專責組表示，臨時措施具針對性，旨在減輕各類商用車輛的營運成本，協助司機和營辦商應對燃料費用上升的壓力。運輸署已督導隧道費服務商調校「易通行」系統，確保運作暢順。商用車車主無需申請，只需按系統顯示已減免的金額繳費，現行法例訂明的繳費方式及時限維持不變。此外，政府提醒的士乘客，在減免措施實施期間，仍須繳付現行法例訂明的全額隧道費。

的士乘客仍須繳付全額隧道費

商用車司機可透過「易通行」和「香港出行易」流動應用程式、隧道費顯示屏、主幹道的可變信息顯示屏、隧道廣播及運輸署向相關業界發出的信件，了解減免措施的詳情。其間，的士車廂會展示標語牌提醒乘客繳付全額隧道費。

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