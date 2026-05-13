Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Canvas系統遭入侵︱母公司與黑客達成協議 方保僑批：交贖金如飲鴆止渴恐成「優質客户」

社會
更新時間：10:11 2026-05-13 HKT
發佈時間：10:11 2026-05-13 HKT

網上教育平台Canvas遭黑客組織ShinyHunters攻擊，涉及全球2.75億名用戶受影響，包括理大、香港建造學院、科大等逾7萬名學生及員工資料外洩。Canvas母公司Instructure早前發聲明，指已與黑客達成協議，對方已向公司歸還所有數據，並收到銷毀數據的數位憑證，但未有提及是否交付了贖金。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，從營運現實來看，公司停擺每小時都是金錢與聲譽的損失，絕對可以理解，但支付贖金往往是飲鴆止渴。

現實中，支付贖金既不保證能拿回完整數據，更無法確保黑客沒留後門；一旦開了先例，公司會被標籤為「優質客户」，招致更頻繁的攻擊。面對系統癱瘓，最實際的做法是將該筆「贖金」轉化為「搶救資金」，即時聘請專業團隊進行系統重建與數據清洗。建議企業應該將資源放在加強網絡韌性，以專業的應變方案向客戶展示公司有能力保護數據，這才是真正止蝕並保護長遠聲譽的做法。

相關新聞：

Canvas系統遭入侵︱警接兩宗求助個案 騙徒扮修復漏洞趁機呃個人資料詐騙

Canvas系統遭入侵︱再波及兩間院校！城大及藝術學院向私隱署通報 分別2.8萬及71人受影響

Canvas系統遭入侵︱教育局：教城已即時報警、轉達私隱公署停用建議 將密切監察事態發展

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
11小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
16小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
10小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感。
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感
影視圈
14小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
14小時前
黃淑蔓八級聲樂底牌曝光 公開16歲時穿校服自彈自唱舊片獲瘋傳 網民跪求不要Del。
黃淑蔓八級聲樂底牌曝光 公開16歲時穿校服自彈自唱舊片獲瘋傳 網民跪求不要Del
影視圈
12小時前
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
家長注意｜深圳6歲童食「生菜包烤肉」惹禍 滿身瘀青險當血癌
家長注意｜深圳6歲童食「生菜包烤肉」惹禍 滿身瘀青險當血癌
即時中國
3小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+餐飲零售新店進駐 一田/松屋/雲川米線/享樂烘焙
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
19小時前