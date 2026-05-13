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天文台︱低壓槽逼近！周四五有大驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大 料連落七日雨

社會
更新時間：12:14 2026-05-13 HKT
發佈時間：12:14 2026-05-13 HKT

天文台今日（13日）表示，一道低壓槽會在明日（14日）逐漸靠近華南沿岸。同時，受高空擾動影響，明日及星期五（15日）沿岸地區會有大驟雨及狂風雷暴。天文台預料低壓槽會在周末期間於南海北部徘徊，而一股清勁至強風程度的偏東氣流會影響廣東東部，該區仍有驟雨。一股偏南氣流會在下周初至中期逐漸影響廣東沿岸，該區日間炎熱。此外，熱帶氣旋黑格比會在未來一兩日於菲律賓以東海域徘徊。

周四五沿岸地區有大驟雨及狂風雷暴

據九天天氣預測，明日大致多雲，有幾陣驟雨，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴，雨勢有時頗大；周五大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。此外，明日起一連七日有雨。

本港地區下午及今晚天氣預測下午部分時間有陽光及炎熱。今晚大致多雲，局部地區有驟雨。吹和緩南至西南風。展望明日及星期五有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。周末期間天氣仍然不穩定，風勢頗大。

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