每日雜誌｜建立數據交換平台 實現旅客動態追蹤 行程規劃更高效 助旅社及商戶即時調適策略

「五一」黃金周累計逾101萬人次內地旅客訪港，旅發局推出專頁，實時更新本港多個熱門景點的輪候時間。回顧港府在2024年公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，四大策略之一為「推動智慧旅遊」，有資訊科技界人士提出建立「旅遊數據交換平台」，整合出入境數據分析旅客停留模式、透過電子支付並結合社交媒體，整合旅客的出行軌跡和消費動線；有旅遊業人士指出，近年旅客行程規劃變得動態，實時數據或有助業界作出調適，惟現時大部分智慧旅遊項目也未惠及旅行社，盼有關部門多加留意，讓整個行業受惠。

「五一」黃金周累計逾101萬人次內地旅客訪港。

「智慧旅遊」應用資訊及通訊科技，提升旅遊體驗，並優化目的地旅遊管理和推動可持續旅遊。2024年底，文化體育及旅遊局公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，四大策略之一為「推動智慧旅遊」，當中包括2個方向、10項行動綱領和19項措施，如香港旅遊發展局將於「Discover Hong Kong」開發「實時旅遊地圖」及「人工智能（AI）行程規劃」，分別向旅客推薦附近景點、活動和優惠及提供個人化行程建議。

旅遊事務署推出「城市景昔」旅遊項目，利用擴增實境（AR）技術豐富旅客的體驗。

用戶可在指定地點透過「城市景昔」流動應用程式，看到景點昔日風貌。

實時資訊提供景點流量

旅發局在「五一」期間推出專頁，實時更新包括香港迪士尼樂園、香港海洋公園、山頂纜車、昂坪360、香港摩天輪及天星小輪等熱門景點的輪候時間。

翻查立法會文件，旅發局以科技提升旅遊服務智慧化水平，如建立中央內容收集、管理及發放系統，方便旅客計劃行程；局方有繼續推進「香港旅遊地圖」（前稱「實時旅遊地圖」）的開發工作，屆時旅客可輸入關鍵字或選取分類，獲取全港旅遊資訊及推薦，內容涵蓋景點、城中活動、餐飲、購物及商戶優惠等；該系統已於上年度在旅客諮詢中心的互動式資訊站初步啟用。局方亦啟動了「AI行程規劃」的前期開發工作。

動態數據的價值甚高，香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮指，業界過去甚少獲得實時數據，多依賴官方出入境數字或旅發局問卷分析得來的旅客消費模式，甚或信用卡公司公布的消費數據等作事後分析，了解市場。他坦言，近年旅客的旅遊模式越趨動態，未必提前預訂酒店及計劃行程，若有途徑收集到相關資料，對業界必然有幫助。

在技術層面，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華說，實時資訊可分為地方和人兩個層次，前者包括店舖、消費場所或景點等資訊，收集方法較簡單，亦不屬私隱，舉例旅客得知日落時段較多人到海洋公園坐纜車，已有助規劃行程；若要收集和加以分析旅客資訊，則需得到事主同意並作「去個人化」處理，較為複雜。

「RTB」模式自動投放廣告

針對實時地圖，黃浩華認為，景點每10至15分鐘「半實時」更新數據，已有助旅客在出發前了解交通和人流資訊。至於AI行程規劃，透過自動化廣告模式「RTB」（即時競價）收集到用家資料，行銷人員便能透過系統投放適合的廣告。他舉例，旅客輸入國籍和同行人數，系統已經可以作出行程建議，如一家大小適合前往主題樂園，甚或為情侶表列出浪漫的「打卡位」。

他坦言，現階段可以先「試水溫」，不建議起步便收集大量數據並觸及區塊鏈技術，「越簡單越可控，再收集意見讓系統學習，不然碰釘或浪費資源的機會更大。」他續說，在公眾地方增設資訊顯示器，讓大眾看到身處地方的實時數據，或更能把資訊融入城市。

港府在2024年公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，四大策略之一為「推動智慧旅遊」。

近年AI發展迅速，香港周邊地區應用AI發展旅遊，已不再停留於行程規劃。內地「一部手機遊」應用程式自2018年在雲南省首次試行，及後延伸至在20多個省市，以大數據分析技術為基礎，為旅客提供智能行程規劃、目的地實時旅客流量、天氣情況及景點實況直播、緊急求助服務等，甚至有容貌識別驗證，讓已在網上購票的旅客直接「刷臉」進入景區。

至於韓國和新加坡，皆有各自開發旅遊資訊統一平台，其中後者的「新加坡旅遊數據分析網絡」（Singapore Tourism Analytics Network），載有按月旅客人數及酒店入住率，以及按年的旅客概況和郵輪統計數字。

可建立景點動態票價機制

香港電腦商會副主席許健生提出多項建議，如香港可借鏡上述兩地建立「旅遊數據交換平台」，整合入境處數據分析旅客停留模式、透過電子支付整合旅客的出行軌跡和消費動線、結合小紅書和微信等應用程式了解旅客喜好等。他亦提出參考網約車「動態定價」機制，建立景點票價浮動演算法，如景點甲的即時人流達承載量70%，會自動觸發「分流紅包」，通過應用程式建議旅客改往景點乙以獲取百貨公司優惠券，差額由商戶聯盟與政府按比例分攤。

在實際操作層面，許健生坦言要與不同持份者溝通和達成共識，舉例內地曾有省市試行景點動態定價，提高人流過盛的景點門票價格，導致票務反常，「加錢並不成立，只能補貼門票減價的景點。」黃家榮也說，各公司也有商業策略，有些覺得人流反映景點的受歡迎程度，有些則着重旅客體驗，寧願呼籲遊客考慮擇日重來，「管理者要平衡，難以一概而論。 」

科技無疑對推動旅遊有一定幫助，惟要「落地」應用，有業內人士不諱言，旅遊規劃最基本牽涉文體旅局和旅發局，亦可涉及運輸署等部門，「一定要有牽頭的單位或機構，不太容易。」他說，香港每年吸引數千萬遊客，絕對值得建設系統作推廣及便利旅客，「日後區區有旅遊，不應只有紙本上的推廣。」

現時旅遊業界未有大力拓展智慧旅遊，香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠說，相關項目由政府主導，例如在景點設置二維碼，讓自由行旅客了解背後的歷史和故事，惟旅行團有導遊講解，「對旅行社實際幫助不大。」她重申，以AI作宣傳推廣是好事，惟旅行社疫後經營更見困難，沒有資源發展智慧旅遊，盼官方能把握旅行團的角色，在旅客分流管理上作出平衡。

業界盼智慧旅遊連結公共服務 提供友善小提示

有旅遊業人士盼望，旅發局開發的智慧旅遊項目能連結不同公共服務，甚或提供「旅客友善」的旅遊小提示。

香港旅遊業僱員總會理事長林志挺說，現時政府或在熱門營地推預約制，或於公眾泳灘引入市場營運模式，屆時部分水上活動和服務或需收費，盼日後可在旅發局的新程式或系統內處理。他亦提到，旅客到萬宜水庫東壩觀光，惟各方協調多時仍然「亂曬龍」，若然日後應用人工智能（AI），情況或變得可控，如建議旅客的乘車地點、顯示小巴座位數目，甚至預約車輛進入以控制人流。

有旅遊業人士盼望，未來能應用人工智能控制東壩的車流。 資料圖片

林續說，現時車輛進出東壩仍面對單線雙程行車的「避車」難題，若日後能統一交通管理，每輛車設有AI系統，可讓駕駛者提前知悉前方避車處位置及與對頭車的相距等，「駕駛者無需待對方響號才察覺有車駛來，令行車更有規矩。」

近年時有旅客為「打卡」站出馬路，險象環生。香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮盼望，新系統主動推送取景角度漂亮又安全的「打卡點」，作善意提醒。他又言，系統應按旅客特點提供適合的旅遊資料，如為穆斯林旅客推介具清真認證食品的場所及祈禱室等資訊。

冀與品牌加強溝通 推廣「香港製造」工業旅遊

為打造多元文化旅遊品牌，《藍圖2.0》提出推動業界開拓與「香港製造」工業元素相關的旅遊產品。有旅遊業人士指出，工業旅遊對內地旅客的吸引力有限，相關品牌或需與業界加強溝通，才能共同讓本地工業的「金漆招牌」走出去。

去年，發展旅遊熱點工作組落實推行「香港工業品牌旅遊」項目，通過旅遊業界組團，開拓「香港製造」工業旅遊。有業內人士坦言，大部分傳統工業品牌有在內地設廠，若要內地旅客來港參觀和體驗，吸引力不大。他說，香港工業的寶貴之處，在於港人做事嚴謹、一絲不苟，品牌能屹立百年，全憑背後精益求精的製作；本地要推動工業旅遊，必需以此掛帥，旅客才會明白香港工業遊的獨特價值。

他強調，《藍圖2.0》提出多項建議，盼業界與品牌保持溝通，否則難以成為旅行社着力推動的產品，亦浪費了理想的旅遊素材。

記者：仇凱瑭