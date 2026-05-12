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29歲男照胃鏡後抽搐搶救不治 醫生認為抽搐與鎮靜藥無關 解剖報告指直接死因為腦水腫

社會
更新時間：17:09 2026-05-12 HKT
發佈時間：17:09 2026-05-12 HKT

29歲男子2024年在瑪麗醫院等候接受食道重建手術，在胃鏡檢查後突然全身抽搐，搶救後終告不治。家屬質疑當中或涉人為疏忽，死因研訊今續。瑪麗醫院病理科醫生引述解剖報告，指死者直接死因為腦水腫。曾診治死者的外科醫生供稱，胃鏡檢查時曾用鎮靜藥，該藥本身具治療抽搐的作用，因此認為抽搐與藥物無關。研訊明續。

男死者雷栢濤終年29歲，2024年3月1日在瑪麗醫院離世。案件由死因裁判官周至偉主理，檢控官蔡玲擔任研訊主任。案件未有設陪審團，醫管局列有利害關係方，由大律師馮國礎代表；死者妻子列席研訊。

醫生認為抽搐與胃鏡檢查用藥無關

瑪麗醫院外科醫生陳君傑供稱，死者於2022年接受胃部切除手術，安裝小腸胃食管；2023年1月轉介到瑪麗醫院等候接受食道重建手術，醫療團隊希望死者術後可自行進食。死者在手術前需要做3次經鼻內窺鏡，和1次胃鏡檢查。陳續指為死者進行胃鏡時，曾使用二氧化碳及鎮靜藥物協助檢查。胃鏡檢查後，死者開始抽搐，團隊將他送入深切治療部。陳認為抽搐與鎮靜藥無關，因死者曾使用同款藥物，而且該藥有治療抽搐的作用。

瑪麗醫院深切治療部醫生楊芝慧曾在2024年2月29日診治死者，她供稱當日醫療團隊懷疑死者處於臨床上癲癇持續狀態，故給予死者抗癲癇藥。之後為死者進行電腦掃描，發現有大範圍腦水腫，團隊作出腦空氣栓塞診斷，並通知有高壓氧治療設備的東區尤德夫人那打素醫院，以及瑪麗醫院腦外科，東區醫院不建議在病人情況不穩時轉院。

腦水腫減壓手術未湊效亡死因腦水腫

楊續指，死者於瑪麗醫院接受緊急腦手術，希望減低腦壓可以轉院，惟術後情況仍不合適。死者其後腦水腫情況惡化，於3月1日檢查後結果與腦死亡吻合，同日被宣布死亡。

瑪麗醫院病理科醫生徐波引述解剖報告，指死者的直接死因是腦水腫，非直接死因為蜘蛛網膜下腔出血及腦出血。她解釋腦空氣栓塞可導致蜘蛛網膜下腔出血及腦出血，但病理學檢查找不到有空氣栓塞的證據。徐形容氣體入血管是不正常，若進入腦部會形成栓塞，然而病理學檢查無法得知氣體從何而來。

案件編號：CCDI-168/2024(SH)
法庭記者：雷璟怡

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