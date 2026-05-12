銅鑼灣合點壽司金目鯛刺身現寄生蟲 店方致歉︰已即時下架及棄置所有相關產品

食安問題備受關注。有網民近日在連鎖壽司店「合點壽司」銅鑼灣分店用餐時，發現金目鯛壽司上有寄生蟲蠕動。合點壽司今日（12日）發表聲明致歉，並宣布已將所有金目鯛產品下架及棄置。

據食物安全中心的資料，一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。

食客：寄生蟲「好似同我揮手」

有網民於社交平台Threads投訴，指於5月8日晚上光顧合點壽司銅鑼灣分店時，驚見金目鯛壽司上有一條蟲在蠕動。網民稱「好彩我諗住影相先見到佢爬出嚟」，並形容「好似同我揮手咁」，事後已向食物環境衞生署作出投訴。

合點壽司致歉並全線下架

合點壽司（12日）於社交平台發表道歉聲明，就事件對飲食安全造成疑慮，向顧客及相關人士致歉，並強調會以最嚴謹的態度持續改善。

店方指出，為確保食品安全，已即時將所有分店的金目鯛產品下架及棄置，並暫停進口相關批次的金目鯛。店方承諾將持續加強內部管理，包括提升食材的目視檢查強度與頻率，並強化員工培訓，以改善從採購、驗收到出餐的各環節流程。合點壽司目前在太古、銅鑼灣及屯門設有分店。