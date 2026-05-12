軟心膳︱美心研製鮑魚盆菜、壽桃包軟餐 長者試食後大讚「真嘅一樣」

連鎖飲食集團美心今日（12日）聯同香港社會服務聯會舉行「軟心膳萬歲飲茶暨照護食社區關愛站啟動禮」，邀請逾100位來自護老院舍的長者及其家人品嚐新出的軟餐。勞工及福利局局長孫玉菡出席啟動禮時表示，軟餐正正可為老人家帶來歡樂，也凝聚家庭，未來社會對軟餐服務的需求很大，故要做好準備。

社會對軟餐需求大 可為長者帶來歡樂

勞工及福利局局長孫玉菡表示，現時有40萬人為80歲以上，佔人口5%，預計10年後達70萬人，而20年後達至120萬人，故社會對軟餐服務的需求很大，要為他日的老人社會做好準備。他稱，對於老人家而言，最大的娛樂可能是享用美食，故軟餐的出現正正可為老人家帶來歡樂，也凝聚家庭，「如果過時過節年輕人可以食（美食），而老人家只可以食糊餐、流質食物，其實感覺都不好。如果大家可以吃一模一樣的東西，只不過老人家是軟餐，他吞到又安全，我覺得貢獻是非常之大的。」

他亦提到，政府一直推動軟餐，自2020年起至去年底，總共有13,600名長者受惠。而樂齡創科基金用作支援機構，租借各種樂齡創科產品及與軟餐有關的設備，截至今年3月底，基金已經批出1,000萬元予合資格機構，購買或租用製造軟餐的產品 ，涉及400件的產品，估計惠及約270間服務單位。

美心推鮑魚盆菜軟餐 計劃進駐8間公院

美心集團首席營運官（香港及澳門）簡惠明表示，隨着香港人口持續高齡化，吞嚥困難已成為不少長者及照顧者面對的常見挑戰。集團於去年推出符合「國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）」等級4的「軟心膳」，並捐出15,000份精緻軟餐予院舍，至今已有超過150間院舍受惠，之後院舍可以成本價訂購，今年1月已將軟餐引進至浸會醫院餐廳，讓吞咽困難的患者在醫院也可以享用。

簡惠明透露，正計劃逐步將「軟心膳」推廣至醫管局轄下由美心營運的8間公營醫院餐廳。此外，團隊亦一直研究老人家最喜歡吃甚麼，針對很多長者喜歡飲茶、吃點心，故點心為第一個軟餐構思；而第二個構思是針對大時大節的應節食品，期望長者在節日也能與家人共聚歡樂時光，因此推出新研發的「一人份鮑魚海參盆菜」和「雙喜壽桃包」，今年更會推出「軟餐美心月餅」。未來將增加更多快餐及輕食軟餐選擇，包括「貴妃雞飯餐」、「富貴海味飯餐」、「雙寶點心」、「蔬菜拼盤」與「點心蔬菜拼盤」等。

九旬翁讚不絕口：好耐無食鮑魚

活動邀請逾100位老友記及義工品嚐各款新出的照護食，包括有點心拼盤（燒賣、蝦餃、雞肉海鮮菜餃和蘿蔔糕）、兩款新研發的「一人份鮑魚海參盆菜」和「雙喜壽桃包」（豆沙及奶黃口味）；另有粵菜「蟹肉賽螃蟹」、「馬友鹹魚蒸肉餅」、「蟹籽蟹肉燴伊麵」等菜式。

今年91歲的趙伯伯品嚐過軟餐後，大讚其形狀和味道相當不錯，形容「同真的一模一樣」，值得打上80分，更可品嚐平時最想吃卻吃不到的鮑魚、雞肉等肉食，期望日後可推出蝦和叉燒包的軟餐。他現時住在院舍3年，平日飲食主要為碎餐，大部分都需要剪碎及咀嚼較長時間。相比起今日的菜式，他坦言院舍食物較為普通，亦要符合少油、鹽、糖，味道清淡，加上自己行動不便，平日很少外出食飯，「如果院舍有得食到也好，好耐無食（鮑魚）。」

89歲的李伯伯陪同86歲的妻子劉婆婆首次試食軟餐，他們平日不需要進食糊狀的軟餐，日常飲食以清淡為主，甚少外出吃飯。李伯伯坦言，街外的食物「太過肥膩」，不適合他們，而太太則住在院舍，一日三餐都由中心安排。劉婆婆表示，今日最喜歡的是蝦餃，平日的蝦餃需要咀嚼，而軟餐就可以方便一些有吞咽困難的長者，味道很不錯。她稱，有其他院友需要進食流質、糊狀的食物，更要其他人餵，加上中心的食物味道較清淡，很多時他們都不喜歡吃，相信今天的軟餐可讓他們胃口大開。

除了邀請老友記品嚐軟餐，美心聯同社聯設立流動「吞嚥無憂．重拾美味」社區關愛站，讓社區進一步認識吞嚥困難引致的問題及日常護理知識，由即日至14日於荃灣一個商場舉行展覽，由駐場專業言語治療師為18區長者提供免費吞嚥能力檢查及評估，並按需要轉介跟進。凡參與評估人士，均可獲贈「軟心膳」點心拼盤軟餐餐券。

記者：何姵妤

攝影：陳浩元