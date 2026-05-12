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六合彩︱頭獎3000萬今晚攪珠 即睇最幸運投注站及熱門號碼

社會
更新時間：15:16 2026-05-12 HKT
發佈時間：15:16 2026-05-12 HKT

第50期六合彩今晚（5月12日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達3,000萬元。截止投注時間為今晚9時15分。

過往50期幸運號碼

過往50期當中，開出次數最多的號碼是28，共開出13次；其次為37和46，各開出12次；而2、12、44、45則分別開出11次。

屯門市廣場投注站成為最幸運投注站。
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10大最幸運投注站 屯門市廣場最旺

馬會3月31日公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。

  場外投注站 地址 頭獎次數
1 屯門市廣場 屯門市廣場第三期地段277號地下 48
2 中環士丹利街 中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 47
3 荃灣青山道 青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖 41
4 尖沙咀漢口道 尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 41
5 上環干諾道西 上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖 41
6 觀塘廣場 觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15,M20,116號舖 37
7 九龍灣德福 九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖 36
8 大埔廣場 安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖 35
9 上水石湖墟 上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 35
10 大埔廣褔道 廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 30

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