六合彩︱頭獎3000萬今晚攪珠 即睇最幸運投注站及熱門號碼

第50期六合彩今晚（5月12日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達3,000萬元。截止投注時間為今晚9時15分。

過往50期幸運號碼

過往50期當中，開出次數最多的號碼是28，共開出13次；其次為37和46，各開出12次；而2、12、44、45則分別開出11次。

屯門市廣場投注站成為最幸運投注站。

10大最幸運投注站 屯門市廣場最旺

馬會3月31日公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。