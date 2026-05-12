舒適堡已清盤子公司入稟高院 呈請另3間舒適堡公司清盤

開業38年的連鎖健身及美容中心舒適堡（Physical）前年突然全線結業，醫美集團「perFace」接手舒適堡的美容中心繼續營運美容業務，亦以「perFIT」品牌接管部份健身業務，並讓舊有客戶可繼續使用已付款服務。舒適堡已清盤公司昨入稟高等法院，呈請荃灣、元朗、伊利沙伯大廈的3間舒適堡美容健美有限公司清盤，根據司法機構網頁顯示，3案均已排期在8月5日進行公司清盤呈請聆訊。

債權人Physical Health Centre Hong Kong Limited（已清盤公司）在2026年5月11日入稟高等法院，申請舒適堡(荃灣)美容健美有限公司（Physical Health Centre (Tsuen Wan) Limited）、舒適堡(伊利沙伯大廈)美容健美有限公司（Physical Health Centre (E House) Limited ）及舒適堡(元朗)美容健美有限公司（Physical Beauty Centre (Yuen Long) Limited）三間公司清盤。

根據早前報道顯示，舒適堡(尖沙咀)美容健美有限公司（Physical Health Centre (TST) Limited）已在2025年2月基於租約問題遭高等法院頒令清盤。

呈請方因資不抵債早前已遭法庭下令清盤

舒適堡部份員工早前亦申請Physical Health Centre Hong Kong Limited及Physical Beauty & Fitness Holdings Limited清盤，高等法院考慮到舒適堡兩間公司嚴重資不抵債，每間健身及美容中心分店均欠租，舒適堡拖欠374名員工薪金約7,400萬港元，變賣健身器材及美容儀器後僅得1500萬元，不足以償還債務，遂在2025年1月頒令兩間公司清盤。

另外，舒適堡(元朗)美容健美有限公司、舒適堡(屯門)美容健美有限公司、舒適堡(荃灣)美容健美有限公司、舒適堡(沙田)美容健美有限公司及舒適堡(伊利沙伯大廈)健美有限公司，5間公司涉收取服務款項但未能在合理時間內提供服務，均被票控「作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，涉款共約22.8萬元。5間公司今年2月表示需時考慮答辯，案件將於5月29日再訊。

案件編號：HCCW346/2026、HCCW347/2026、HCCW348/2026

法庭記者：劉曉曦