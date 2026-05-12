落藥燒炭圖攬妻女五口赴死 臨崖勒馬淋熄炭火 財困抑鬱漢認4企圖謀殺罪還押8.17判刑

屯門山景邨景安樓某單位前年發生燒炭企圖自殺案，45歲患中度抑鬱的無業男子因生意失敗欠債近90萬元，突然計劃煮「最後晚餐」，在湯麵及珍珠奶茶內「加料」並燒炭，令妻子及3名女兒頭暈入睡，但他最終不忍一家共死，澆熄木炭後離家出走。消防員接報到場時發現單位已打開門窗，妻女4人均清醒並送院治理。無業男今於高院承認4項企圖謀殺罪，辯方求情指妻女4人現已原諒被告。法官游德康押後案件至8月17日判刑，以待索取被告的精神科與心理報告，以及4名事主創傷報告，期間被告還押候判。

湯麵飲品驗出抗抑鬱焦慮鎮靜安眠藥

45歲被告黃栢廷承認4項企圖謀殺罪，即約於2024年6月25日，在屯門山景邨景安樓某單位，企圖謀殺梁姓妻子及3名黃姓女兒。辯方求情指，事件對3名女兒沒有負面影響，妻女4人現已原諒被告，財務公司亦沒有再上門追債，被告現時前路清晰，計劃服刑完畢後與母親同住，亦會與前妻及3名女兒積極溝通。

案情指，被告黃栢廷2013年與妻離婚，2024年初復合，案發當時黃與妻育有3名女兒（年齡介乎13歲至16歲），一家五口同住於屯門山景邨景安樓某室。2024年6月26日早上6時許，消防員接報到場救火，但當時大門及窗戶均被打開，單位內並無煙霧或火勢，妻女4人均清醒並可正常對答，飯桌上、客廳走廊地面、睡房地面均有燒痕，廚房洗滌槽內有木炭灰，不鏽鋼碗盛有水及木炭灰。

警方在涉案單位檢取湯麵等食物、5杯珍珠奶茶、底部燒焦的煎鍋及煲、木炭及不鏽鋼碗等。政府化驗師驗出碗碟及剩餘食物內含米氮平(Mirtazapine)及唑吡坦（Zolpidem），屬抗抑鬱及安眠藥物，另在5杯珍珠奶茶內驗出地西泮（Diazepam）與勞拉西泮（Lorazepam），屬抗焦慮鎮靜安眠藥物。

抑鬱被告稱欠債走投無路圖攬妻女齊死

妻女4人曾頭暈及失去知覺，送院後證實一氧化碳中毒，體內有上述抗抑鬱及鎮靜安眠藥的代謝物。警方在2024年6月26日下午約6時，於旺角一間賓館內找到被告並以企圖謀殺罪將其拘捕，並在被告身上檢獲醫生處方的抗抑鬱及安眠藥物。被告在警誡下表示他因欠債而走投無路，遂計劃與妻女共赴黃泉。

根據醫療記錄，精神科醫生2021年已診斷被告黃栢廷患中度抑鬱，遂處方抗抑鬱藥及安眠藥，以治療及緩解中度抑鬱症症狀。警方翻查閉路電視片段發現，被告在2024年6月25日下午約3時出門買餸後，晚上約7時再出門購買珍珠奶茶、木炭及點火器，回家後再在2024年6月26日凌晨約兩點行樓梯離開住所。

被告在2024年6月27及28日進行兩次錄影會面，他指其食品分銷業務經營困難，曾向財務公司借貸約港幣60至70萬元，另向朋友借貸約港幣20萬元。他無力還債又怕追債者會騷擾妻女，遂決定以燒炭方式與妻女尋死，惟當時妻女並未遭追債者騷擾。

妻女進餐後頭暈入睡 被告臨崖勒馬淋熄炭火

他承認患有中度抑鬱症，自2024年3月起於青山醫院接受治療，亦曾在2021年向私家精神科醫生求診並獲處方藥物，但因副作用而停藥。他自稱在2024年6月25日下午約2至3時，購買牛肉、肉丸及麵條準備晚餐，途中萌生將安眠藥加入妻女食物的念頭，遂向妻子傳訊息表明他將負責煮「最後晚餐」。

他回家準備晚餐時拿近10顆醫生處方的安眠藥，以鐵鎚搗碎成粉末並加入湯麵中，他再外出購買5杯珍珠奶茶、一袋木炭及六塊引火物，再以匙羹將搗碎的安眠藥加入5杯珍珠奶茶，每杯珍珠奶茶約加入相當於兩顆安眠藥的份量。一家五口隨後在家進食湯麵及飲珍珠奶茶，妻女開始感到頭暈及困倦，相繼入睡。

他確認妻女4人均已熟睡，便拿牛皮膠紙封貼大門及廁所門的縫隙，把木炭拿到家中放入多個煲鍋中點燃，再將煲鍋置於家中各處地面。他自行飲珍珠奶茶後與妻子共眠，翌日凌晨醒來後不忍見到一家共死，遂將所有木炭搬到廚房以水澆熄，再將木炭放入垃圾袋，撕去大門上的牛皮膠紙。當時2名女兒醒來嘗試叫醒另外2人，被告不理不睬並換衣出門。

案件編號：HCCC40/2026

法庭記者：劉曉曦