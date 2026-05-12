台旅客港獨旅輕鐵失錢包 港鐵職員拾獲主動聯絡終歸還 事主：謝謝你香港！

網上瘋傳一件「好人好事」的帖文。日前一名台灣旅客在港獨旅期間，在回程前一日於輕鐵上不慎遺失錢包。幸得港鐵職員拾獲，並透過錢包內資料主動聯絡失主，最終回程前將錢包物歸原主。該名台灣旅客事後在社交媒體分享經歷，感謝撿到她錢包的港人及港鐵職員熱心幫助，形容是「在香港的最後一天收到一份大驚喜，第一次獨旅還是完美落幕」。

台灣旅客輕鐵上失錢包 職員拾獲主動聯絡

該名台灣旅客在社交媒體上指想不到第一次獨遊會發生「抓馬」(Drama)事件。事主憶述指在旅程尾聲，於5月9日（星期六）晚上約10時40分搭乘輕鐵後，約11時抵達酒店，其後在凌晨兩時多駭然發現錢包不見了。她當下驚慌不已，沿輕鐵路線來回上車點，尋找近一小時仍一無所獲，返回酒店時感到焦慮不安。

幸運的是，失主在錢包內放了一張聯絡卡片，卡片上有姓名、電話、血型，以及「錢包主人為台灣人」。拾獲錢包的輕鐵職員得以在翌日（5月10日）上午透過SMS短訊聯絡她。

一名自稱輕鐵站長的男子主動透過通訊軟件聯絡她，告知其銀包在輕鐵車廂內被撿獲，並已送到屯門碼頭總站的客務中心。該男子表示明白遺失證件的麻煩，他不但詳細指示旅客如何前往客務中心領取失物，更在得知對方當晚需前往機場時，主動建議乘坐機場巴士A33號線前往機場。

失主在帖文中亦感歎聯絡卡的妙用，想不到以防萬一的卡片能夠派上用場。

讚揚港人熱心 感激職員友人協助

失主續指，在遺失錢包後，一度因沒有現金及信用卡而徬徨無助，幸好有朋友借她現金，讓她「可以不用擔心隔天已經訂好的行程泡湯」。她更感謝當日拾獲她錢包的職員，感嘆「我真的哭死」，強調「我會再去香港玩的，謝謝你Hong Kong」。