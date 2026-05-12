天文台｜低壓槽最快5.14形成！周四及周五有大驟雨及狂風雷暴 下周初仍有雨

天文台昨日(11日)發表《本週後期天氣不穩定》的天氣隨筆，指高空反氣旋會在星期二及星期三（5月12日及13日）為華南沿岸帶來大致良好的天氣，該區日間炎熱。受低壓槽及高空擾動影響，星期四(5月14日)及星期五(5月15日)本港會有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

低壓槽周四或周五形成 有驟雨及狂風雷暴

天文台指，受高空反氣旋會為明天及星期三為華南帶來大致良好的天氣，該區日間天氣炎熱。根據天文台今日(12日)的9天天氣預報，偏南氣流會在明日繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，高溫觸發的驟雨亦會影響該區。明日(5月13日)部分時間有陽光。日間炎熱。稍後有幾陣驟雨。

天文台預料高空反氣旋會在星期三（5月13日）逐漸減弱，而隨著大氣低層的渦旋於華中一帶發展，西南氣流會逐漸增強，當中的暖濕氣團會增加大氣的不穩定性，並提供充足的能量和水氣輸送，為大雨及強對流天氣的發生提供有利條件。預料一道低壓槽會於星期四及星期五在華南沿岸地區形成，配合於該區出現的高層輻散和高空擾動，屆時廣東地區會有大驟雨及狂風雷暴。

東風若減弱氣流匯聚珠江口一帶 大雨影響香港時間較長

此外，一道高壓脊會在本周後期於中國東南沿岸建立，屆時一股偏東氣流會逐漸影響該區。當偏東氣流與低壓槽上的偏南暖濕氣團相遇，會加強水汽匯聚及抬升而造成強降雨。然而，偏東氣流的強度及抵達時間仍存在不確定性，導致各電腦模式預測氣流匯聚引致大雨的位置及持續時間存在分歧。若偏東氣流較強及較早抵達珠江口一帶，大雨會離開珠江口較遠。反之若東風稍弱而氣流匯聚區在珠江口一帶徘徊，屆時大雨影響本港的時間可能會較長。

根據現時評估，預料星期四及星期五本港會有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。周末仍然有驟雨，但驟雨減少的時間存在變數。

