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涉持假文件謊稱畢業於泰國皇太后大學 內地女擬不認罪 續保釋6.2審前覆核

社會
更新時間：12:36 2026-05-12 HKT
發佈時間：12:36 2026-05-12 HKT

45歲持雙程證女子涉嫌以虛假畢業證書，及訛稱自己曾就讀泰國皇太后大學企圖誤導入境事務處，被控使用虛假文書及作出虛假陳述以誤導入境事務隊成員兩罪。被告今早於沙田裁判法院擬否認所有控罪，控方料傳召13名證人，當中包括涉案泰國皇太后大學的副教授及筆跡專家，裁判官彭亮廷質疑傳召泰國副教授的必要性及涉案申請文件上的簽署是否屬被告，控方表示會審視證人列表，辯方則回應「有人冒充被告簽名」，彭官將案押後至6月2日作審前覆核，期間被告獲准以原有條件保釋候訊。

被告蔣林霖，被控於2025年3月12日或該日前後在香港，明知或相信有關虛假文書，即一張看似是由皇太后大學（Mae Fah Luang University）發出的畢業證書屬虛假，而使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受該文書，而作出或不作某些作為，以致對該人或其他人不利。以及於2025年8月11日，被告在香港高鐵西九龍管制站作出虛假陳述，以明知地誤導入境事務隊成員，即被告訛稱在2019年至2021年曾於Mae Fah Luang University就讀。

案件編號：STCC3163/2025
法庭記者：黃巧兒

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