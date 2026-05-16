擬強制踩單車戴頭盔｜民間反應兩極 單車友稱「怕死一定戴」 反對者籲勿一刀切：成年人自行判斷

因應單車意外上升趨勢，政府在2022年積極考慮透過修訂法例，以規管騎單車人士佩戴單車頭盔，違者最高可罰2,000元，並曾表示目標是2025年向立法會提交「強制騎單車人士佩戴頭盔」修例建議。運輸及物流局在今年2月《財政預算案》中提及，2026/27財政年度會提交修例建議，規定騎單車人士必須佩戴頭盔。

不過，去年巴士安全帶立法風波後，社會對強制要求踩單車戴頭盔不乏反對聲音，呼籲政府做好諮詢，再決定是否推行。運物局局長陳美寶今年2月表示，會多透過宣傳和推廣，營造市民在踩單車方面的安全意識，又指一定會多聽社會意見，凝聚共識。

涉單車傷亡個案 四年間跌幅逾八成

政府2024年表示，鑑於單車意外數字於2019至2021年期間呈上升趨勢，由2019年約1,700宗，增至2021年約3,000宗，故於2022年7月向立法會交通事務委員會建議，考慮強制騎單車人士佩戴頭盔，並開展修訂法例的研究工作。

不過翻查政府數字，涉及單車的死亡及重傷個案由2021年高峰期的490宗，已顯著下降至2024年的76宗，跌幅超過八成；至於單車意外數字亦呈下降趨勢，由2021年約3,000宗減少至2024年不足2,000宗。

《星島頭條》記者早前到將軍澳一帶單車徑，留意到絕大部分騎共享單車和一般家用或摺疊單車人士，均無佩戴頭盔；相反，騎專業公路單車和山路單車人士，則大部分有佩帶頭盔。對於應否強制所有踩單車人士均須佩戴頭盔，有市民認為只應限制12歲以下人士，青少年及成人有足夠技術和判斷力；有專業單車友則指，即使本身騎行速度很慢，但頭部被其他車撞到，亦可以很嚴重；也有市民認為修例前應作廣泛諮詢，亦擔心租單車公司如何確保頭盔清潔衞生。

單車友稱不方便 惟「怕死一定戴」

擁有十多年騎專業單車經驗的曹先生同意，強制戴頭盔會對共享單車不方便，但據他觀察，不少單車友在無戴頭盔下騎專業單車，由於速度較快，相當危險，直言「頭就得一個，我就怕死，一定會戴」。他又指，頭盔並非只適用於專業車手，即使單車騎行速度慢，但頭部被撞到也可以很嚴重，「就算唔係主動撞到人，人哋揸得快都有機會撞到你」。

居港外籍人士：兒童有必要強制 成年人能自行判斷

居港外籍人士Eva平日會騎單車接送女兒上學放學，認為有必要立法強制兒童及青少年踩單車佩戴頭盔，但成年人則無必要，相信成人可自行判斷安危。她直言夏天戴頭盔會很辛苦，建議可按路段區分需否佩戴。她認為政府修例前應廣泛諮詢，包括單車租賃公司會否提供頭盔、如何確保清潔和衞生等。

與朋友一同踩單車的大學生Jacky表示，「都係放假時踩吓」，指一般見到有佩戴頭盔的都是專業單車友，認為自己駕駛的是共享單車「無咁危險」，反而安全意識、留意路面情況更重要，並衡量自己的能力和技術。倘須強制戴頭盔，Jacky說會考慮減少踩單車次數，若無法避免，也會在戴上一頭前，先抹乾淨頭盔和注意衞生。

間中租單車消遣的許生許太坦言，一般很少戴頭盔，不會「買定喺屋企」，若政府要修例，應只強制12歲以下的小朋友須佩戴，而成年人理應有能力作判斷。

陳恒鑌：強制改變市民習慣政策須小心處理

經過安全帶「立錯法」風波，政府再推強制性措施前，相信會更謹慎。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，強制改變市民出行習慣的政策必須小心處理，建議當局循序漸進，並參考新加坡等地經驗，按年齡或騎行路段設立豁免機制，避免「一刀切」對所有單車使用者實施強制要求。他舉例，可只強制兒童或10多歲的青少年佩戴頭盔，或只規定在公路上騎行時才必須佩戴，既能減低對一般市民的影響，亦能保障使用者的基本安全。

對於單車意外率下跌會否令修例被擱置，陳恒鑌坦言，目前立法急切性沒有疫情時那麼高，當時單車意外數字非常誇張，更出現死亡個案，社會對修例聲音較強烈。不過他又指，由於政府即將規管電動可移動工具，過程中必定會觸及頭盔問題，因此估計當局仍會處理單車戴頭盔的修例。

莊豪鋒：規管電動可移動工具 助普及戴頭盔意識

實政圓桌立法會議員莊豪鋒認為，單車頭盔修例是無可避免，但相信可藉着接下來規管電動可移動工具當中的頭盔要求，令在單車徑上騎行人士佩戴頭盔意識更普及，屆時推行強制踩單車人士需佩戴頭盔能更順利。

運物局：聆聽社會意見 單車意外近六成人無戴頭盔

運物局回覆《星島頭條》查詢時表示，正小心研究有關加強單車人士安全保護的規定，並會聆聽社會各持份者的意見，以凝聚共識及適時提出法例修訂建議，同時政府非常重視騎單車安全，並密切監察情況。有研究顯示，頭盔能有效地保護騎單車人士，並可降低他們在交通意外中頭部受傷的機會。

資料顯示，過去5年在交通意外中死亡及重傷的騎單車人士為833人，當中近六成沒有佩戴頭盔。有騎單車人士死亡的交通意外主要涉及駕駛者因素，包括騎單車人士不小心騎踏單車，以及其他車輛的駕駛者不專注地駕駛。

當局又指，政府在《運輸交通策略藍圖》中提出推動綠色出行，透過在新發展區及新市鎮加設單車徑和相關設施，及改善現有設施，締造「單車友善」環境，方便市民騎單車作為康樂或短途代步用途，減少使用機動交通工具。

記者、攝影：陳俊豪