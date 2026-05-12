結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
更新時間：13:00 2026-05-12 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-12 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-12 HKT
餐飲結業潮未止，美心旗下開業11年的URBAN Café Commune，位於旺角MOKO新世紀廣場最後一間分店已經結業，商場網頁已經將餐廳介紹的頁面移除。OpenRice 網頁亦已將營業狀態改為已結業。
美心集團回覆《星島頭條》查詢表示，Urban 以兩大不同餐飲概念服務顧客，其中專注堂食餐廳體驗的 Urban Commune Café，位於 MOKO 新世紀廣場的分店因租約期滿，將不再續約。而另一獨立概念品牌「Urban Bakery」，將繼續於各個特約專櫃提供獨具特色的烘焙產品。
美心集團一直根據市場狀況調整店舖發展策略，並不斷引進新概念店，以適應市場的轉型，調整分店的規模及營運模式。
URBAN品牌可追溯至2012年，Marketplace by Jasons超市希慎廣場分店店內開設URBAN 麵包店，創下開業首年售出超過一百萬個牛角酥的紀錄。其後美心開設URBAN品牌輕食咖啡店，高峰期有四間分店，分別位於沙田、元朗、屯門及旺角。
URBAN Café Commune主打西式All Day Breakfast、炸魚薯條、可頌等。其後URBAN Café Commune分店陸續結束營業，最後一間位於旺角MOKO新世紀廣場的分店於日前結業，商場網頁已將餐廳移除，應用程式美心薈Eatizen亦未能見到URBAN品牌。
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