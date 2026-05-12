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六旬男女長洲公眾碼頭疑似口交 認有違公德各判80小時社服令 女方：會重新做人

社會
更新時間：11:15 2026-05-12 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-12 HKT

六旬男女去年10月在長洲公眾碼頭長櫈作出不雅行為，遭人拍下影片及在網上流傳。警方調查後拘捕上述男女，2人早前承認作出有違公德的行為罪，今於東區裁判法院判刑。裁判官林子康考慮過案情及被告報告正面，判處2人各80小時社會服務令。

女被告：知錯會重新做人 男被告：求判社服令

被告為62歲收銀員馬麗卿及63歲海員吳濤明，2人承認於或約於2025年10月29日，在長洲海傍街長洲公眾碼頭作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為。

女被告今天沒有律師代表，她親自求情指已知錯，以後不會再違法及會「重新做人」，望法庭給予機會。男被告則透過當值律師求情，懇請法庭接納報告建議，判處社會服務令。

WhatsApp群組廣傳兩被告疑碼頭口交影片

案情指，去年10月29日，有警員發現4條影片在長洲居民的WhatsApp群組內廣泛流傳，影片顯示兩名被告在案發地點作出性質猥褻的行為，即女被告躺在長櫈上，她雙腳分開，而男被告則坐在她面前，並把左手和頭放在她兩腿之間及靠近其私處；影片中至少有1名途人當時曾經過長櫈。

警方調查後，去年10月底先後拘捕兩名被告，並在屋內檢獲兩人案發時身穿的衣服。警誡下，兩人均承認自己是片中人，並表示當時飲了酒。

案件編號：ESCC1057/2026
法庭記者：王仁昌

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