海關機場連破兩販毒案拘3男 有人涉咖啡豆包裝掩飾氯胺酮

香港海關在5月7日及10日在香港國際機場偵破兩宗毒品案件，檢獲共約3.7公斤懷疑氯胺酮及約9公斤懷疑大麻花，估計市值共約310萬元，先後拘捕3名男子。兩宗案件仍在調查。

首宗案件中，海關於5月7日在機場查驗一件從意大利到港、報稱載有日常用品的空運包裹。經檢查後，關員在包裹的6包咖啡豆包裝內，發現約3.7公斤懷疑氯胺酮，約值140萬元。跟進調查後，關員今日（5月11日）監控遞送，在長沙灣拘捕兩名分別21歲及26歲懷疑涉案男子。

首宗案件的涉案氯胺酮。

第二宗案件中，一名37歲的男旅客5月10日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現約9公斤懷疑大麻花，約值170萬元。該名男子隨即被拘捕。

海關強調，會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，及加強打擊販運毒品活動。同時，海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。

第二宗案件的涉案大麻花。