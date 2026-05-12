每日雜誌｜學生宿舍打挖角大戰 酒店業人才「吃香」 學者料未來數年需求增 籲增高階管理培訓課程

港府致力打造「留學香港」品牌，近年有大學及財團購入酒店改裝為大學生宿舍，形成教育新產業。改裝潮下，有營運學生宿舍的團隊向具有管理住宿經驗的酒店業挖角，包括中層及前線人員，冀打造「酒店級服務的學生宿舍」。酒店業則使出升職加薪的「留人撒手鐧」，又向院校「獵頭」，形成「搶人才」的攻防戰。面對旅遊業復甦及更多大學生宿舍即將落成，學者估計未來數年酒店業人手需求增長達20%，是疫情以來的好景象，建議當局增加高階的酒店管理培訓課程，長遠提升業界水平。

有學生宿舍營運團隊聘用具酒店管理經驗的人員，冀打造「酒店級服務」的住宿體驗。

去年《施政報告》落實每所資助專上院校的非本地生自費就學名額上限，從2026/27學年起，由原本的40%增至50%。惟有研究指，現時本港大學生宿位約5萬個，預期到2028年宿位總需求逾17萬個，將出現短缺。

為增加宿位，港府資助大學興建新宿舍，共提供1.4萬個宿位。去年中推出的「城中學舍計劃」，容許商廈改建為學生宿舍，已審批至少25宗涉及5100個宿位的申請。當局又推出啟德等3幅商業用地，供發展大學生宿舍。私人市場上，有大學及財團分別購入酒店或住宅改裝，近日矚目交易包括九龍城的富豪東方酒店及尖沙咀柯士甸路的酒店項目。

近月有財團收購九龍城富豪東方酒店，改建為學生宿舍。

酒店出招升職加薪「留人」

要在短時間內增加大學生宿位，中原管理服務有限公司營運總經理郭明興指，收購酒店改裝是最省時方案。他指，酒店本身符合消防及屋宇設備的高規格要求，雖然收購價格不菲，但已有一定住宿配套，如房間設獨立洗浴設施，原有的餐廳、會議室和健身房亦可輕易改裝為學生溫習室及共享空間，短期間內即可投入運作。

去年《施政報告》落實從2026/27學年起，專上院校非本地生自費就學名額上限由40%增至50%。

他指，現時酒店改裝宿舍項目有兩大趨勢，一是距離校園較近但宿位較少，取交通便利；二是距離校園較遠但宿位較多，需提供較多支援服務。他續稱，現時不少大學生宿舍營運團隊傾向聘用酒店業人員，因具有管理大型住宿的經驗，形成需求。

至今年2月底，本港有333間酒店，共提供9.3萬個房間。去年全年酒店房間平均入住率約87%，而2月內地春節黃金周期間，酒店入住率普遍逾90%。香港高等教育科技學院酒店餐飲及工商管理學系副教授蔡惟真指，受旅遊業復甦帶動，加上大學生宿舍相繼落成，令酒店業人手變得「吃香、搶手」。

蔡稱，酒店管理工作實務性強，人員具前台、客戶服務、房務、財務、人力資源及處理危機的經驗，雖然管理對象與學生宿舍略有不同，但酒店從業員的「執生」（應變）及溝通能力強，被認為能有效管理學生宿舍。

香港高等教育科技學院酒店餐飲及工商管理學系副教授蔡惟真預期，未來酒店業人手需求將出現雙位數增長。

她留意到個別宿舍以「提供酒店級高水平服務」為賣點，最垂青酒店業的中層管理及前線人員，不惜重金挖角，期望他們將管理經驗帶入學生宿舍，提升水平及形象。

團隊須支援宿生融入社區

酒店業人士亦指，曾有中層打算跳槽，但獲高層「升職及加薪20%」成功挽留。面對「挖角潮」，他稱有管理層聯絡院校「獵頭」，邀請應屆畢業生參加「管理培訓生計劃」，更聽聞有酒店人力資源總監出席管理培訓生的畢業禮，並送上花束道賀，以表重視。他補充，除了加薪，個別酒店亦提高員工福利，如員工假、免費房間及購物折扣，盼留住人才。

對酒店出招「留人」，蔡惟真稱，有學生宿舍「變陣」改為聘用「新血」，如邀請修畢酒店管理相關課程的「新鮮人」入職，並從酒店聘用有2至3年經驗的人員，以升職為中層管理人員吸引加盟，希望構建有活力的年輕團隊，作長遠發展。

營運大學生宿舍的「日新舍」總經理趙嘉賢指，大學生宿舍的宿生來自內地及海外，營運團隊除提供安穩住宿，重要工作是提供支援活動，如教授廣東話、協助宿生認識周邊社區，適應及融入本港生活。過去她曾與大學合作，為宿生提供職業導向服務。她指，有團隊成員性格活潑，亦對這些較人性化的工作十分投入。

蔡惟真亦指，營運大學生宿舍跟管理酒店截然不同，前者需要更多關顧宿生的需要，如協助疏理思鄉情緒。據她所知，曾有轉職的酒店人員因不適應而重投舊業。

招聘「港漂」師兄姊任聯絡員

在營運上，大學生宿舍團隊各出奇謀。她透露，有專門接待內地的宿舍提供貼心服務，特別招聘早年曾來港升讀大學的「港漂」大師兄或大師姊出任聯絡員，向師弟、師妹傳授經驗。

資深人力資源顧問周綺萍亦指，自去年底至今，酒店業整體空缺率達20%，重災區為房務及前台等前線人員，工資提升5%至8%下仍見短缺。有大學生宿舍團隊亦指，現時最難聘請房務及前台員工，早前雖有一批於疫情轉行的酒店員工重投市場，但仍未能完全填補空缺，未來打算聘用兼職及外勞，或透過彈性工作時間，紓緩人手短缺情況。

蔡惟真預期，隨數年後更多酒店改裝宿舍的項目落成，加上城中學舍項目推出及旅遊業進一步復甦，估計對各類酒店業人手需求出現雙位數增長。為吸引更多人入行及留住人才，她建議當局增設相關文憑、高級文憑、學士學位及碩士課程，內容圍繞酒店營運管理、數碼酒店及旅遊管理範疇，讓行業可持續發展。

地產界料收購改裝潮持續 業內人士倡發牌規管

收購酒店改裝為大學生宿舍成為新產業，地產界人士預計潮流持續，業內人士則建議當局訂立發牌制度作規管，提升專業性。

中原工商舖董事總經理潘志明指，投資經營大學生宿舍的優勢，在於營辦方可以一次過收取全年或半年租金，「資金回籠快，回報穩定」，是理想的投資策略。據最新的2026年《QS世界大學排名》，香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學及香港城市大學5家本地大學均名列世界前100強，他預料本地大學繼續成為內地及周邊國家學生留學的熱門選擇，在未有充足供應下，相信這個新產業將持續蓬勃。

「日新舍」總經理趙嘉賢則關注大學生宿舍的安全情況。早前有學生宿舍被揭發違規改裝，或由唐樓改建，安全成疑。她希望當局及早訂立相關發牌機制，確保營運商遵守所有屋宇條例、防火指引，並訂立宿舍的基本標準，如最低私人空間面積、共用空間設施等，讓經營者依循，提供高質素的學生宿舍，亦可杜絕違規經營。

她預期，未來有更多大學生宿舍落成投入市場，為免家長「花多眼亂」或有人魚目混珠，建議當局參考酒店的星級評分制度，為大學生宿舍設立「Q嘜」認證制度，讓留學生可按清晰指引挑選宿舍。

新興宿制需求為主 大學舍監憂難延續「舍堂文化」

有大學宿舍舍監指，大學生的寄宿生涯珍貴，憂慮新興宿舍雖可解決住宿需要，但未能延續獨特的「舍堂文化」。

一名重返母校任教並擔任舍監的校友表示，觀察到近年新興的大學宿舍多位處市區及鄰近校園，以解決住宿需求為主，個別由大學與財團合作的項目雖設「駐舍團隊」，​​為宿生提供關懷及教育支援，協助其適應本港生活及教育制度，但仍擔心傳統的「舍堂文化」難以延續。

他指出，寄宿生涯除了免卻往返校園的舟車勞頓，更是鍛煉自主生活與廣結人脈的黃金期；考試時與宿友一起「捱通宵」、吃宵夜，青葱歲月結下的情誼，在投身社會後仍能互相鼓勵，延續友誼至今。

他續指，宿生通過參加宿生會活動凝聚向心力，並定期舉辦高桌晚宴（High Table Dinner），邀請校友、社會知名人士及團體分享經歷，拓闊同學視野。

記者：關英傑