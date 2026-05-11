科技園公司率38園區企業參加醫療展 助初創接觸海內外買家拓商機

科技園公司聯同38間園區企業，參加由今日（11日）起一連3日在會展舉辦的「香港國際醫療及保健展」及「亞洲醫療健康高峰論壇」（ASGH）。科技園公司生命健康科技總監謝麗娟表示，參加活動的園區公司產品範疇包括手術儀器、復康訓練裝置、新型藥物等，科技園公司希望協助他們接觸來自海內外的業內人士、投資者及買家，拓展商機。她提到，每年活動都能吸引大量人流，且到場人士均為買家，故以往參展公司的反應都非常正面，「每次都爭相報名。」

全球首創IBD口服標靶藥 擬年底臨床試驗

「默達生物」成功開發出全球首款針對炎症性腸病（IBD）的小分子口服標靶藥，公司執行合夥人唐天祥解釋，炎症性腸病被稱為「殺不死的癌症」，是一種自身免疫疾病，現時仍未有一款藥物對該病有顯著療效。公司早年發現一個「免疫代謝」的治療途徑，開發出「小分子乳酸脫氧酶抑制劑」，透過調控免疫細胞能量供應，降低免疫系統的活躍程度，抑制患者病情。

根據目前臨床前的藥效，他相信其效果會比市面上的藥物更好，預計未來有望成為IBD病人的主流藥物之一。公司計劃於今年底至明年初為藥物進行臨床試驗，估計可於6至7年後完成整個臨床研究。

唐提到，當初成立公司時，是看中香港及深圳的人才優勢，故分別於科學園及深圳設立公司。而科技園除了為公司提供研究資金資助外，亦提供了更多曝光機會，讓公司與更多潛在合作對象接觸，對於生物醫藥及初創公司有莫大幫助。

AI翻譯粵語助構音障礙病人溝通

參與「醫療展」的本地公司「健聲科技有限公司」開發出「語音重建技術」手機應用程式。公司董事黃嘉豪表示，中風、柏金遜症及小腦萎縮等病人會出現「構音障礙」，導致患者與家人、護士難以溝通。公司早年與社福機構合作，約收集到逾2.7萬句來自本地病人的粵語數據，再根據病人的語頻表徵，配合人工智能學習及分析，設計出「TalkClear」應用程式，將患者所講的說話翻譯，準確度約有7至8成。

他提到，公司目前正與5間社福機構合作，惟系統數據庫始終有限，而市面上粵語的病人錄音數據亦絕無僅有，「有錢都買唔到」，故希望今次參展可接觸更多社福機構，協助公司收集本地數據。

他亦笑言，公司當初是由一名中大教授及其學生贏得科技園公司的創業比賽而成立，團隊成員均是工程人員，「你叫我寫個AI（程式）絕對無問題，但係你叫我搞個展覽、公關，我哋完全係手足無措」。透過科技園的協助，例如舉辦展覽、體驗日等，才讓公司接觸到不同的社福機構，開拓更多合作機會。

記者：伍萬庭

攝影：盧江球