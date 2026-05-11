山泥傾瀉︱土力處：去年257宗較平均數高 推AI警告系統準確度逾九成

準備踏入雨季，土力工程處今日（11日）回顧去年山泥傾瀉數字，並講解今年斜坡安全準備工作。土力處副處長（港島）岑家華表示，2025年共有257宗由降雨引發的山泥傾瀉事故報告，略高於近年每年約200宗的平均數；當中大型事故佔24宗，較嚴重的為導致大埔新娘潭路和港島醫院道行車線受阻的事故，全部事故不涉及人命傷亡。當局今年推行AI山泥傾瀉警告系統，及無人機試點項目，強化斜坡安全管理。

3場黑雨引發22宗大型山泥傾瀉 佔總數逾九成

岑家華指，2025年全年總雨量為2,558.7毫米，較1991至2020年平均值2,431.2 毫米，高出約5%。年內，天文台共發出5次黑色暴雨警告，創下歷年最高紀錄。不過，岑家華指黑雨不代表必定會觸發山泥傾瀉警告，仍要視乎暴雨的影響地區及24小時雨量而定，若24小時雨量超過300毫米，山泥傾瀉風險相對高，便會發出警告。

他續指，去年3場廣泛地區受影響的黑雨觸發山泥傾瀉警告，並造成212宗事故報告佔全年總數82%，當中22宗為大型山泥傾瀉，佔全年大型山泥傾瀉總數92%。另外，一場局部地區引致的黑雨，亦需發出山泥傾瀉特別提示。他強調，山泥傾瀉警告和山泥傾瀉特別提示能有效提供預警，市民應在警告生效期間，提高警覺，防災避險，即使暴雨過後，排水造成地下水位改變仍有可能造成山泥傾瀉，市民應遠離斜坡，及避免停雨後馬上行山。

AI警告系統準確度逾九成

岑家華提到，雖然申訴專員公署於今年1月的報告指出，政府人造斜坡的事故率較私人人造斜坡的事故率高3倍，而且有政府人造斜坡重複發生山泥傾瀉。不過他表示，政府人造斜坡有約4.5萬幅，私人人造斜坡僅約2.2萬幅，且若以人命後果風險分類，因為私人斜坡主要集中在住宅區，相比下政府人造斜坡處於偏遠地區，人命影響相對輕微，整體風險可控。

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岑家華指出，部門持續研發及引入各類創新科技和人工智能，全方位強化斜坡安全管理。其中，「人工智能山泥傾瀉警告系統」已於今年全面推行。他介紹指，AI新系統涵蓋8項參數，相對僅考慮雨量和斜坡種類2款參數的現有系統，AI系統估算山泥傾瀉數目準確度顯著提升超過2成，準確度高達9成以上。他指，在近年極端天氣下，本港下雨模式有所改變，能主動學習數據的AI系統，可以更全面和有效地為市民提供災害預警。

年內推無人機平台「智翱」

另外，在發展局統籌下，土力處今年將推出跨部門無人機聯控管理平台「智翱（SmartAERO）」，並透過低空經濟「監管沙盒X」申請成為「多場景／多用戶共享平台」的試點項目。「智翱」系統能夠遠程操控及同時調度多部無人機，徹底改變以往依賴手動操控及目視飛行的傳統單機運作模式。當發生緊急事故，無人機可在短時間內直接飛抵現場，展開實時監察及數據收集，做到「人未到、車未到、機先到」。他補充，「智翱」系統的研發及第一年營運費約650萬元。

柴灣、黃大仙、將軍澳及西營盤作試點

處方今年選定柴灣、黃大仙、將軍澳及西營盤，4個於暴雨期間曾出現水浸的地區為試點，在上游天然山坡劃定無人機監察區，透過「智翱」執行極端天氣前後的自動化斜坡巡查，加快識別山泥傾瀉地點，協助應急部門採取應對措施，以減低對下游地區的影響。

土拓署亦推出《沿岸風險管理指引》，闡述規劃和設計原則與步驟，並採用「多層保護」設計，推展沿岸改善工程，其中將軍澳南擋水牆將如期於今年底完成。至於今年雨季，署方已安排承建商安裝臨時擋水設施，配合已建好的擋水牆結構，組成防線，緩解該區水浸風險。

署理土木工程署副署長（海港及土地）張永康表示，土拓署已在風季前就應對沿岸風險做好準備，將於惡劣天氣下在已識別的沿岸較低窪或當風地點執行行動計劃，在特定地方提供沙包供市民使用，並優化應對緊急事故的人手、物料、設備、跟進工作及訊息發放。當天文台發出颱風預警，土拓署會於其負責的13個沿岸地點會啟動行動計劃。

記者：趙克平

攝影：何君健