Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《The Standard》專訪︱港對高淨值人士與家族辦極具吸引力

社會
更新時間：07:30 2026-05-12 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-12 HKT

隨着全球資源需求升溫，香港作為國際金融中心的融資功能備受重視。香港澳洲商會主席張建明接受訪問時表示，雖然目前仍處於起步階段，香港企業對投資澳洲資源領域的興趣已顯然十分濃厚，而香港亦是澳洲第五大外國直接投資來源地，資金主要集中在房地產、基礎設施及公用事業。他特別以紫金黃金國際與中國電池龍頭寧德時代去年在港的兩大IPO為例，說明關鍵礦產供應鏈公司在港發展潛力巨大。

他又指出，香港作為去年全球最大的IPO市場，處於把握澳洲的資本密集型礦業和關鍵礦產公司融資機遇的有利位置。

談到本港的上市規則，張建明歡迎港交所就如何讓上市流程變得更簡易、無縫和高效進行諮詢。他期望交易所未來能以同樣方式對待各類型公司，包括風險投資，以及尚未有收入的早期礦業公司。

在全球局勢動盪之際，張建明認為，香港作為全球第二大財富管理樞紐，對高淨值人士與家族辦公室一直極具吸引力。

他觀察到中東等地的衝突促使投資者重新思考實物資產的配置，而香港更被視為「安全港」。他留意到，不少企業正尋求方式抵禦能源價格波動和管理採購。商會認為，香港鄰近中國內地，前往歐美亦非常方便，是環球採購的理想據點

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕
飲食
14小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
生活百科
16小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
50分鐘前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
18小時前
凱施餅店創辦人蕭偉堅墮樓亡 涉案工廈昔日設麵包工場丟空逾年 銀主公開出售
突發
18小時前
星島申訴王｜銅鑼灣$5999買玫瑰 斥又爛又殘　事主呻「世紀大騙錢」 花店反駁掀羅生門
星島申訴王｜$5,999買99支玫瑰一晚即殘！港男怒轟呃錢 花店提協商條件遭拒
申訴熱話
14小時前
5月12日飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫 驚心動魄96小時
飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫羅君兒 驚心動魄96小時
突發
8小時前
稻香全新宵夜火鍋放題！$98/位任食火鍋配料、點心、小食 加$30升級酒水任飲
稻香全新宵夜火鍋放題！$98/位任食火鍋配料、點心、小食 加$30升級酒水任飲
飲食
14小時前
朱慧敏囡囡冧爆獻唱 B仔製母親節禮物萌態百出 晒家庭日常洩半山豪宅間格擁無敵景觀
朱慧敏囡囡冧爆獻唱 B仔製母親節禮物萌態百出 晒家庭日常洩半山豪宅間格擁無敵景觀
影視圈
12小時前