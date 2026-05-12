《The Standard》專訪︱港對高淨值人士與家族辦極具吸引力

隨着全球資源需求升溫，香港作為國際金融中心的融資功能備受重視。香港澳洲商會主席張建明接受訪問時表示，雖然目前仍處於起步階段，香港企業對投資澳洲資源領域的興趣已顯然十分濃厚，而香港亦是澳洲第五大外國直接投資來源地，資金主要集中在房地產、基礎設施及公用事業。他特別以紫金黃金國際與中國電池龍頭寧德時代去年在港的兩大IPO為例，說明關鍵礦產供應鏈公司在港發展潛力巨大。

他又指出，香港作為去年全球最大的IPO市場，處於把握澳洲的資本密集型礦業和關鍵礦產公司融資機遇的有利位置。

談到本港的上市規則，張建明歡迎港交所就如何讓上市流程變得更簡易、無縫和高效進行諮詢。他期望交易所未來能以同樣方式對待各類型公司，包括風險投資，以及尚未有收入的早期礦業公司。

在全球局勢動盪之際，張建明認為，香港作為全球第二大財富管理樞紐，對高淨值人士與家族辦公室一直極具吸引力。

他觀察到中東等地的衝突促使投資者重新思考實物資產的配置，而香港更被視為「安全港」。他留意到，不少企業正尋求方式抵禦能源價格波動和管理採購。商會認為，香港鄰近中國內地，前往歐美亦非常方便，是環球採購的理想據點