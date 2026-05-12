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《The Standard》專訪︱特區政府積極與企業對話 願意聆聽實際訴求 澳洲商會高度評價香港吸引人才政策

社會
更新時間：07:00 2026-05-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-12 HKT

世界動盪，香港作為國際金融中心的韌性更為重要。香港澳洲商會主席張建明接受《The Standard》（《英文虎報》）訪問時指，外國企業正重回香港，澳洲國際學校學位更出現候補名單，反映不少澳洲人在港工作。他讚揚香港特別行政區政府不僅積極與企業對話，更會聆聽企業訴求，並指在香港開設公司流程較簡單，且有多項措施吸引人才來港。

張建明認為香港在「一國兩制」下維持其獨立的法律與金融體系，並保持以中英雙語為官方語言，以及原有生活方式。他指出，香港堅實的普通法法律體系，以及加入海外法官的司法制度，特別讓澳洲企業感到安心，亦是香港持續成功的關鍵。

外國企業重臨反映對港信心

香港澳洲商會代表約1,000名會員及280間公司，張建明表示，香港目前正迎來外國企業回歸，不僅來自澳洲，更是來自全球。

他特別提到位於九龍塘的澳洲國際學校是絕大多數在港工作的澳洲家庭為子女報讀的學校，而該校現時出現了學位候補名單，反映跨國人才對香港的信心。

他又高度評價香港是對人才最友善的地方之一，特區政府在爭奪人才上展現行動力，「並非空談，而是制訂具體政策、具體法律，以及具體投入資金。」

張建明指出，在香港開設公司的流程比其他國際大都會簡單得多，沒有繁瑣的規定要求，只需顯示其在港發展的決心和投入。他續稱，特區政府不僅積極與企業對話，更願意聆聽企業的實際訴求。

香港傳統上被視為外資公司進入中國市場的跳板，但張建明指出，香港現在除了是外企進軍內地的戰略總部，也是內地企業走向海外的門戶。

在港開設公司流程簡單

張建明認為，儘管香港前景樂觀，但仍需不斷向世界推廣自己的優勢。特區政府在這方面做得非常出色，而商會也發揮了關鍵作用。香港與澳洲在貿易、商業及投資關係密切，同時雙方正深化在教育、醫療、人工智能及科技上的合作。

隨着政府大力發展創科，香港正迅速崛起成為區域科技中心。張建明透露，目前已有澳洲企業到港發展，以擴大其在區內科技方面的滲透率，其中醫療科技更是澳洲企業擅長的領域。

他又提到，現時逾10萬澳洲人居於香港，是澳洲境外第二多澳洲人居住的城市，僅次於倫敦；亦有很多香港人在澳洲求學或工作，顯示兩地人民往來密切。

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