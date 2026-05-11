啟德體育園《龍之九子》全新階段亮相 獲市民及遊客大讚氣勢非凡

隨着啟德體育園中央廣場巨型裝置藝術《龍之九子》進入新階段演繹，作品由原本「蟄伏」形態進化為「龍騰飛升」的動態設計，龍首昂然上揚，寓意視野提升、氣勢綻放，同時象徵啟德由昔日機場蛻變為國際體育及文化娛樂地標，標誌着邁向新時代、新征程的重要布局。作品自展出後獲得廣泛讚賞，認為設計氣勢非凡、富現代感，更能體現香港持續向上發展的精神，吸引不少市民及遊客專程到訪，駐足細意欣賞，令這個升級後的地標藝術再度成為全城焦點。

外觀如浮雕般沉穩厚重而富動感

《龍之九子》由著名雕塑家任哲以不鏽鋼創作，直徑約16米，外觀如浮雕般沉穩厚重而富動感。上揚的龍首與龍身細節形神兼備，既內歛又充滿力量，寓意吉祥、繁盛與守護，寄託對啟德體育園及香港未來發展的美好冀盼。

任哲表示：「《龍之九子》展現『龍生九子，各有所好』的不同面貌，不但充滿生命力，也代表香港文化共融、靈活多變的特質及不斷追求的精神。」

《龍之九子》並非靜態作品，而是一項具時間性與敘事性的藝術創作。作品融入「先藏後發、由地而起」的東方哲學，以「蛻變與升騰」為主軸，象徵香港在歷史積澱中不斷轉化、蓄勢待發。開幕初期以「蟄伏」姿態呈現，象徵養精蓄銳、內斂聚勢，為日後的升騰作鋪陳。隨着園區全面啟用，體育園於國際舞台上嶄露鋒芒，並屢獲殊榮，作品演化為「龍騰飛升」形態，象徵園區邁向世界級體育及文化地標的新里程。

遊客及市民對全新亮相《龍之九子》評價正面

多位訪客對全新亮相的《龍之九子》表達正面評價。市民徐先生認為，作品氣勢磅礡，龍首昂揚如直衝天際，寓意帶領香港直上雲霄；市民曾小姐讚揚作品形態流暢優美，帶來破水而出、蓄勢待發之感；市民蕭小姐認為，作品融合傳統與現代元素，設計富現代感，對香港而言極具代表性。新加坡遊客更大讚作品氣勢非凡，認為設計非常適合在啟德體育園展示，象徵香港未來持續向上，不斷邁向成功。

啟德體育園屢獲國際殊榮

啟德體育園自去年3月1日啟用以來，成功打造「香港主場」的獨特魅力。短短一年，園區至今已成功舉辦近50個、合共逾120場國際及本地的體育和娛樂盛事，啟德主埸館和啟德體藝館的使用率接近九成，精彩活動和節目一浪接一浪，當中啟德主場館已吸引超過190萬人次入場，而體育活動總日數亦超過200天，迅速成為推動香港體育產業、盛事經濟與旅遊發展的新動力，成績有目共睹。

今年3月，啟德體育園獲《時代雜誌》選為「全球最佳勝地」之一；在國際權威體育場館數據平台StadiumDB 舉辦的「2025年度最佳球場」全球公眾評選當中，啟德主場館在28個入圍場館之中排名全球第八、亞洲第一。