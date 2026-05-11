29歲男照胃鏡後亡 妻質疑涉院方人為疏忽 報告指死者曾服用不明粉液但否認有自殺意圖

29歲男子2024年在瑪麗醫院照胃鏡，期間突然全身抽搐，搶救後終告不治。死因庭今召開研訊，死者妻子質疑事件涉及人為疏忽。醫生的供詞顯示，死者2022年因疑似誤服腐蝕性物質入院，其後轉介到瑪麗醫院接受治療。心理報告指，死者否認有自殘自殺意圖。案件明續。

男死者雷栢濤終年29歲，2024年3月1日在瑪麗醫院離世。案件由死因裁判官周至偉主審，未有設陪審團，醫管局列有利害關係方，死者妻子、父親及姐姐列席研訊。

死者妻子趙藴琦供稱，與死者於2021年結婚，沒有子女。死者於2022年12月7日在新界行山期間胃痛，遂到天水圍醫院求醫，其後轉至屯門醫院。趙指死者當時被診斷為胃穿孔，需進行手術，之後再轉介瑪麗醫院等候食道重建手術。等候期間死者曾到東華醫院休養，他獲准出院時行動自如。

趙續指，死者於2024年2月29日在瑪麗醫院進行胃內窺鏡，她當日接獲通知，指死者進行胃鏡時全身抽搐，之後轉入深切治療部。死者於同年3月1日，經搶救後不治。趙相信死者當時曾經掙扎，食道狹窄及有疤痕，質疑醫生有否作進一步檢查。另外趙認為醫生應預計到空氣有可能進入血管，質疑事件可能涉及人為疏忽或錯誤判斷。

庭上讀出數位醫生的供詞。天水圍醫院醫生梁偉賢指死者於2022年12月7日到天水圍醫院急症室求醫，他當時意識清醒、聲音沙啞及有嘔吐，疑似誤服腐蝕性物質。在耳鼻喉科建議下，死者留院接受進一步治療，其後轉往屯門醫院。

屯門醫院醫生姚克廉指，死者於12月7日入住屯門醫院，翌日出現休克，初步診斷為胃壞死導致胃穿孔，先後接受兩次開腹手術，以及氣管切開術。死者之後被轉介至瑪麗醫院等候進行食道重建術。東華醫院的羅芷婷醫生指，死者從瑪麗醫院轉至東華醫院復康，心理評估後解除預防自殺狀態。羅續指，死者希望出院，故與其妻討論後，死者可在周末回家。死者2023年9月獲准出院，需定期到瑪麗醫院覆診。

庭上另讀出死者生前的心理報告，他先後3次由外科轉介接受心理評估，他均否認有廣泛性情緒障礙或自殘自殺意圖，死者亦拒絕接受跟進。報告指，死者對於服用不明粉末液體一事，他不知道後果嚴重，事後感到懊悔。

案件編號：CCDI-168/2024(SH)

法庭記者：雷璟怡