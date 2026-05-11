掌摑並扼女友頸致耳膜穿洞 南韓跆拳道教練被控襲擊傷人 獲准簽保守行為1年

25歲南韓籍跆拳道教練今年1月疑因不滿女友把他從睡夢中叫醒，動粗掌摑並以雙手扼女友頸項，女友事後到醫院檢查，發現耳膜穿洞。涉案跆拳道教練被控一項襲擊致造成身體傷害，案件今於東區裁判法院提訊。控方同意以簽保守行為方式處理本案，被告承認案情後，裁判官高偉雄下令被告守行為12個月及自簽1000元。

被告Kim Seokhun，被控於2026年1月11日在銅鑼灣渣甸街55號某室襲擊Kim Haneul，因而對她造成身體傷害。

被告承認案情指，他和女事主案發時為情侶關係，當日他被女事主叫醒後，用手掌摑女事主左臉，及雙手扼女事主頸項約20秒。其後被告離開，女事主則前往醫院驗傷，她的左耳耳膜穿洞、頸項觸痛及臉部擦傷。警方拘捕被告，警誡下他保持緘默。

案件編號：ESCC122/2026

法庭記者：王仁昌