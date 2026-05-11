亞洲醫療健康高峰論壇一連兩日舉行 李家超：年內將成立香港藥物及醫療器械監督管理中心

由政府及貿發局主辦的亞洲醫療健康高峰論壇，今日（11日）起一連兩日假會議展覽中心舉行。行政長官李家超致辭時表示，全球正出現複雜的健康危機，包括人口老化、抗生素耐藥性等挑戰。論壇已舉辦至第六屆，今年雲集的重量級講者逾90位，來自15個國家及地區的專家、官員，以及投資者和企業家等代表參與交流，探討創新醫療科技應用、中醫藥發展等議題，期望活動可推動本港，以至大灣區的醫療健康服務發展。

李家超表示，在全球面臨嚴峻健康挑戰、新威脅不斷湧現，人口老化迫在眉睫的環境下，醫療衞生界的專業知識及貢獻極為重要。國家「十五五」規劃提出優化創新藥與臨床急需藥品審評審批，並支持其臨床應用。香港在推動醫療創新方面與國家「十五五」規劃所制定的策略相輔相成，目標是將香港發展成國際醫療創新樞紐。要實現這願景必須迅速提升臨床試驗能力，由特區政府全資擁有、位於河套深港科技創新合作區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所正正是推動生物醫學研發從實驗室走向臨床的關鍵引擎。

李家超在亞洲醫療健康高峰論壇上致辭。

由政府及貿發局主辦的亞洲醫療健康高峰論壇，今日起一連兩日假會議展覽中心舉行。李家超fb

李家超表示，在全球面臨嚴峻健康挑戰、新威脅不斷湧現及人口老化，醫療衞生界的專業知識及貢獻極為重要。李家超fb

李家超指，港府已推出多項措施推動本地醫療科技發展。李家超fb

已推出多項措施推動本地醫療科技發展

他指，港府已推出多項措施推動本地醫療科技發展，包括去年十二月成立「真實世界數據研究中心」，亦已於早前設立「1+」批機制，加快新藥在港註冊，試行優先審批經醫院管理局建議能應對治療嚴重或罕見疾病的創新藥，加快病人使用最先進治療，並將於今年內成立香港藥物及醫療器械監督管理中心，逐步建立完善審批制度，為香港特區以至國家及其他地區的醫療健康產業發展和市場拓展注入強大動力。

李家超續稱，香港致力於醫療創新，並透過建立關鍵基建和具效政策，打造將研究成果轉化為具體解決方案的網絡。真正的創新須倚靠深度合作，以及跨越全球不同產業各個領域的戰略夥伴關係。期望透過峰會未來兩天的交流互動，能為醫藥及生物技術領域下一個重大突破奠定良好基礎。

記者：伍萬庭

攝影；盧江球

