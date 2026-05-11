涉非禮及損壞警署羈留處門閂 薩摩亞籍欖球運動員承認刑毀否認非禮 6月受審

33歲薩摩亞籍欖球運動員去年9月涉於中環酒吧內非禮一名女子，被捕後再損壞中區警署羈留處的門閂。案件今於東區裁判法院再提訊，涉案欖球員否認猥褻侵犯罪，但承認刑事損壞罪。裁判官高偉雄排期案件至6月26日開審，期間被告續准保釋。

捲非禮事件被警羈留期間踢彎門閂

被告Solomona Penesa Faizal，被控於2025年9月28日在中環雲咸街雲明行BAR Bobby's Rabble猥褻侵犯X；及同日在中區警署臨時羈留處1號無合法辯解而損壞屬於香港警務處的門閂，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

被告今否認猥褻侵犯罪，但承認刑事損壞罪。案情指，被告案發當晚在涉案酒吧內與女事主對質期間，現場有女途人報警，警方到場後拘捕被告及把他扣留中區警署調查。被告在羈留處內不停用頭和身體撞擊，及後用腳踢在門上，以致門閂彎曲。警方再以刑毀罪拘捕及警誡被告，他表示並非故意及不會再犯。

否認於酒吧非禮排期6月受審

就猥褻侵犯罪，控方擬傳召3名控方證人，並為女事主申請在屏風後作供及特別通道進出法庭；辯方則擬傳召1至3名辯方證人。

高官排期案件於6月26日開審，審訊將以英文進行，而被告承認的刑毀罪則押後至審訊完結後再判刑。另外，控方就刑毀罪向法庭申請100元賠償令，高官亦押後至判刑時處理。

案件編號：ESCC93/2026

法庭記者：王仁昌